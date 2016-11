Han är utsedd till årets främsta entreprenör i norr

Lars Stenlund, grundare till Vitec Software Group AB , är utnämnd till norra Sveriges främsta entreprenör.

Det tillkännagavs när regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year hölls i Umeå på tisdagskvällen.



Lars Stenlund arbetade vid Umeå universitet när han 1985 grundade Vitec Software tillsammans med forskarkollegan Olov Sandberg. Sedan dess har företaget försett marknaden med egenutvecklade affärssystem för branschspecifika behov och de senaste sju åren har Vitec Software vuxit med i snitt 27 procent per år.

Företaget, som sedan 2011 är noterat på Nasdaq OMX Small Cap, har 422 anställda och omsätter 618 miljoner kronor.