Nu är det klart att legendariska thrash metal-ikonerna Anthrax spelar på House of Metal.

House of Metals arrangörerna är lyriska över bokningen.

– Att få Anthrax till Umeå är otroligt stort! Vi är fantastiskt glada över att bokningen gick i lås, säger arrangörsstaben i ett pressmeddelande.

Anthrax bildades 1981 och är ett amerikanskt thrash metal-band från New York. Anthrax anses tillsammans med Metallica, Megadeth och Slayer tillhöra ”The Big Four of Thrash”, de fyra stora thrash metal-banden.