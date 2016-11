Ska ordna konsert – helt i is

Konst. I vinter ska musik framföras på ett helt nytt – och kallt – sätt.

Det är KulturAkademin från Storuman som beviljats stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse för att utveckla ett nytt kulturprojekt. Syftet är att framföra en konsert på egenbyggda instrument, helt i is.

Fokus ligger på blåsinstrument och själva byggandet av instrumenten.

– Eftersom stödperioden är förlagd under vintern funderade vi på vilken aktivitet som skulle passa bra att genomföra när det är som kallast. Vanliga musikinstrument kan inte användas utomhus under vintern men instrument som är konstruerade av is skulle vara intressant att prova, säger Duncan Kemp, ordförande i KulturAkademin.

Projektet riktar sig till ungdomar och deras familjer. KulturAkademins blåsorkester ska dessutom framföra ett nyskrivet ismusikouvertyr vid festivalen Umefolk i februari 2017. Ungdomar från Storuman, Stensele och Tärnaby kommer få chansen att bygga riktiga instrument.