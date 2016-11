Nyanlända på is med polis

Umeå. I vinter kommer nyanlända bjudas in för att lära sig åka skridskor med poliser i Umeå.

– Jag tror att om vi åker skridskor tillsammans kommer vi närmare varandra, säger Mats Bäckström, kommunpolis.

Polisen skriver på sin hemsida att de ofta blir tillfrågade att besöka boenden för nyanlända och berätta vad svensk polis står för. Någonting som brukar vara uppskattat, men inför vintern tar Umeåpolisen det hela ett steg längre.

Komma nära

Tillsammans med Umedalens IF bjuder de in nyanlända, både barn och vuxna, till skridskoträning med poliser. Samarbetet går under namnet ”På is med polis – samverkan med föreningslivet för integration” och har som syfte att lära ut skridskoåkning samtidigt som man under neutrala former får chans att träffa och prata med poliser.

– Jag tror att om vi har roligt och åker skridskor tillsammans så kommer vi närmare varandra och får bättre förutsättningar till en givande dialog, säger Mats Bäckström, kommunpolis i lokalpolisområde Umeå.