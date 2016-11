Snart fritt att ta skotern till Norge

Inlandet. Om en månad kommer du kunna köra din skoter in i Norge.

Norrmän har alltid kunnat köra till Sverige med sina skotrar men den norska regeringen har inte godkänt de svenska körkorten.

– Att svenskar inte har kunnat köra in i Norge men norrmän fritt har kört in i Sverige har varit hämmande för besöksnäring, rennäring och friluftsliv. Dessutom har Sverige fått ta emot en invasion av norska skoteråkare och alla har inte skött sig, säger Isak From, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Norska regeringen har haft en helt annan inställning till skotern än den svenska. Det är bara nyligen som den Norge börjat luckra upp sina hårda förbud för skotrar i fjällen och nu har skoterleder för nöjesåkning börjat anläggas.

– Frågan har förhalats och förhalats men nu har vi äntligen gjort en överenskommelse med den norska regeringen. Det här främjar relationerna mellan länderna, säger Isak From.

Idag ska avtalet skrivas på och om en månad träder det i kraft. Norges regeringen har varnat för att de inte kommer hinna skylta om överallt längs gränsen mellan länderna på den korta tiden, men avtalet gäller ändå från den 9 december,