Underbara Clara leder bloggare

Nyheter. 1 200 bloggare i Sverige startar en branschorganisation för bloggare.

Ordförande blir Clara Lidström, även känd som Underbara Clara.

Better Bloggers är ett nätverk med bloggare som har funnits i cirka två år.

I dagsläget är drygt 1 200 bloggare anknutna till nätverket.

Better Bloggers går nu vidare och startar en branschorganisation för bloggare. Detta under namnet Influencers of Sweden.

Ordförande i Influencers of Sweden blir Clara Lidström, även känd som Underbara Clara, som bor i Vindelns kommun. I styrelsen sitter också den etablerade bloggaren Linda Hörnfeldt som verkar under varumärket Träningsglädje.

– Den nya tidens makthavare är influencern. Vi har en genomslagskraft som är otroligt stark och i Sverige finns många spännande profiler, säger Clara Lidström.

– Samtidigt är branschen i sin linda och mycket finns att utveckla. Influencers of Sweden är ett steg i precis rätt riktning och jag är stolt över att vara en del av organisationen, säger hon.