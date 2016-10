”Många har lagt ned mycket tid och kraft”

Inlandet. Rusksele skola blir kvar.

Det mycket tack vare föräldrar i byn som skapat opinion för frågan.

– Demokratin har vunnit, säger Per Dahlgren.

Under måndagens kommunfullmäktige beslutades det efter en långdragen debatt som pågått sedan sommaren att alla byskolor i Lycksele kommun blir kvar. Per Dahlgren har två barn på skolan i Rusksele som var nedläggningshotad ända till i måndags och han beskriver det som ett ok som fallit av byns axlar.

– Det känns skönt. Nu får vi nya krafter och kan jobba framåt, säger Per Dahlgren.

Rusksele är den by som fått kämpa längst mot nedläggningshotad skola, men Per Dahlgren menar att alla byar vart med och kämpat och påverkat opinionen.

– Alla har varit med och påverkat. Sen har man ju stundvis känt att det varit en övermäktig uppgift. Men med gemensamma krafter kan man skapa en opinion och påverka ett politiskt beslut, säger Per Dahlgren.

”Tog förnuft till fånga”

Han är nu nöjd att byarnas åsikter har kunnat påverka kommunfullmäktige i frågan.

– Det var bra att kommunledningen tog sitt förnuft till fånga. Det är ju så här en demokrati ska fungera, att folket styr. Demokratin har vunnit, säger Per Dahlgren.

Han tror att byarna kommer att fortsätta kämpa hårt för skolorna men först är det många som måste återhämta sig efter den här kampen.

– Kraften finns kvar. Det finns ju mycket bra här och mycket viljekraft. Men nu är det många som måste vila. Det kommer nog bli ett vakuum ett tag efter det här, säger han.

Per Dahlgren menar att han själv hade en del oro då hans familj skulle flytta in till byn. De tänkte efter både en och två gånger innan de bestämde sig.

– Det är ju ute i byarna som bostäderna finns. Bostäderna finns inte i Lycksele. Men om ingen service finns här ute så är det ingen som vill bo här, säger han.

Han tror att debatten om skolorna kan ha skadat bilden av inlandet men ändå så tror han starkt på Rusksele.

– Vi har ju haft en del stora inflyttningar den senaste tiden, säger han.