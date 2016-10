Inlandet. Det är Snöskoterns Dag och i Vilhelmina visas bara mer än nya skotrar.

Viktor Lindblad har varit i väg med gänget Exploring the Snow till Japan och spelat in skoterdokumentären The Journey. Filmen har även spelats in i Kanada och Norge – och i kväll visas filmen på Vilhelmina Folkets hus. Hör Viktor själv berätta om detta: