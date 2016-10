En tung ryggsäck att bära för en 12-åring

Hur för en 12-åring med särskilda behov att gå i skolan?

Jenny Nordhall ger sin syn på saken.

Att som tolv år gammal varje morgon vakna och ha ont i magen och med tunga steg gå till en miljö som är allt annat än anpassad till din funktion och till dina behov, sätter till slut sina spår, både psykiskt och fysisk.

Du vaknar på morgonen och har ont i magen för att du inte vet vad som kommer att hända under dagen, var du ska vara, med vem du ska jobba tillsammans med, vad du ska jobba med och på vilket sätt.

Vi är många föräldrar som i skrivande stund för ovärdiga dialoger för våra barns skull i olika skolsammanhang

Trots att dina föräldrar dagligen står i kontakt med alla berörda i skolan så lärde dig livet redan i unga år att det inte går att lita på att det blir som det är sagt, i den bästa av världar så blir det ungefär som man bestämt, men så fort något oförutsett händer så faller den lilla planering som eventuellt gjorts.

Du gruvar dig vidare för vad som ska hända på rasterna och på lunchen, för att du känner att du inte kan språket och förstår inte alla regler och sociala koder.

Du gruvar dig också för att du inte klarar av att sätta gränser och säga nej, vilket gör att du hamnar i situationer där du far illa.

Ditt batteri är många gånger slut redan före lunch på grund av att du inte har förmåga att skärma bort människor i rörelse, ljud och ljus. Instruktionerna under dagen är många och långa, du förstår inte orden och redan tidigt på dagen så orkar du inte lyssna längre.

Du går varje dag hem med lika tunga steg som du gick med till skolan på, nu helt dränerad på all energi och släpper nu ner dina små axlar för första gången på dagen.

Att dagligen mötas av människor som inte förstår din funktion och dina behov sätter till slut djupa spår.

Många gånger ägnar du sedan kvällarna åt att oroa dig, gråta och avreagera dig utifrån vad som hänt och inte hänt under dagen, med all rätt.

Att dagligen mötas av människor som inte förstår din funktion och dina behov sätter till slut djupa spår.

Att dagligen dessutom mötas av människor som trots mängder av samtal, träffar och möten, inte anstränger sig för att lära känna dig för att kunna möta just dig på bästa sätt, sätter ännu djupare spår.

Som krampaktigt fortsätter att hävda att du mår bäst av att inkluderas i den stora klassen, om inte så blir du diskriminerad trots att det handlar om det precis motsatta.

Som fortsätter hävda att du inte säger eller visar att du mår dåligt i skolan och trots att dina föräldrar förklarar att reaktionen på dagen kommer när du är hemma, eftersom det ingår i ditt fungerande att du inte visar hur du känner för omvärlden.

Att vara okunnig är en sak men att krampaktigt hålla fast vid denna okunskap trots all hjälp som finns att få, all kunskap som erbjuds kring barn med särskilda behov, trots all hjälp från angelägna föräldrar och anhöriga. Det är inte försvarbart utan ovärdigt, för alla inblandade.

Vi är många föräldrar som i skrivande stund för ovärdiga dialoger för våra barns skull i olika skolsammanhang. Som mejlar, ringer, skickar sms, skriver planer, gör listor, skickar med hälsofil och mediciner.

Allt för att göra det möjligt för våra barn att överhuvudtaget närma sig skolan. Vi använder ständigt våra kvällar och nätter för att trösta, peppa och hjälpa våra barn så att de i alla fall ska kunna närma sig tanken på att gå till skolan.

Att som tolvåring till slut vara tvungen att äta medicin morgon och kväll för att överhuvudtaget klara av att närma sig sin ”arbetsplats” och att varje dag närma sig skolan med tunga steg, med ryggsäcken full av hälsofil, det är inte värdigt liv för en tolvåring.

Jenny Nordhall