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Nyheter

Förslagen som har fått avslag

Publicerad idag kl 10.00

Nyheter. Är du sugen på att skaffa en unik registreringsskylt? Då ska du undvika dessa nitlotter. Här följer exempel på förslag till personliga registreringsskyltar som fått avslag av Transportstyrelsen.

2016:

JURA

HELVETE

PRINCE

SHIRAZ

COCAINA

TACKGUD

ESCOBAR

ILLICIT

RED ASS

FALO

DIABLO

SNUTEN

PÅDRAG

DEUCED

ARDBEG

STUL1

666S

SHAMAN

SINGHA

BLODÖRN

JESURUN

S3XY

AK92

MAFFIAN

PLAYBOY

MAFFIAN

BLODÖRN

JESURUN

S3XY

AK92

DEFCON1

BLOWME1

BLOWME2

MUFFEN

SJU8SEX

GOLDAK

3JOH22A

MALAKA

BIITCH

SJU86

SAFADO

FTP

666FTP

AMRUT

ÖL

TARADO

MTHRFKR

PILSNR

BIITCH

PUNGEN

 

2015:

BEEITCH

KÖRFORT

RÅNARE

BILTJUV

SPEED

DIAVOLO

000 XXX

666XXX

BOHICA

WWJD

RACE ME

1000101

MR HELL

NO BS

786

KRISHNA

000XXX

DIAVOLO

KÖRFORT

SPEED

RÅNARE

BILTJUV

SLAYERN

VODKA6

CAMPARI

OLAGLIG

IXXXXXI

STULEN

GIN

FYFFAN

DEVIL56

FUCKOIL

MRPIMP

SHIRAZ

 

2014:

2FKNFST

ATHEIST

SHEJTAN

ADHD

IDGAFOS

ACAB

OUTLAW

BITCHY

BEERMAN

FQU

TEUFEL

BITCH 1

KGB

ILLEGAL

POL1CE

1312

MAJMUNE

WHISKEY

LMAA

NAFKOT

KKUNGEN

KRSTAS

SNIPER

FOTZE

ICHTHYS

WHTHFCK

VAPEON

FYFAN

PSALM23

FYFFAN

 

2013:

FUCK FB

4PLAY

GUZA

E CIGG

ELCIGG

ECIGG

BANDIT

SS

666

XKXXKX

XXKXKX

KXXKKX

BS66666

BS 6666

FUCK GM

SADAT

PISTOF

GODLYOU

OMGWTF

WTF

FAQ2

SHOTGUN

MOLLGUN

 

2012:

FAXE

MBSUCKS

MBSUX

LOLWTF

B1TCH

FUCK IT

SKITBIL

FUHQ

SKYLDIG

SEXIKEM

6 SIX 6

BANDIT

XXX

WTF

BITCH

666/DCLXVI

KURWA

KURWAA

KURWAAA

FCK IT

FUCK FB

4PLAY

 

2011:

NETBABE

BANDIT

BUDDHA

L84WORK

BAD ASS

XXX

MMD

HUNTED

FCKU2

LÄNSMAN

LANSMAN

COP

BGPUSSY

WTF

SEXOLOG

ÖKÄND

GRAPPA

BITCH

EEEVIL

KÖRFORT

POLISEN

SCROTUM

1BITCH

VTC 750

MAFIA

BANDIT

PSYCHO

SKITBIL

FUHQ

SKYLDIG

SEXIKEM

 

2010:

OLLEJVL

AVAFAN

NASTY

LUZIFER

LUCIFER

FCKU2MF

AZKICKR

HEINEKN

SS

SEXYBOY

BADAZZ

SUGIRE

 

2009:

STALKER

JERK R

XZITE

PERKELE

N3RD

FAKJO

POLISEN

BITCH13

PLAYBOY

GODLIKE

MHTRFKR

OLDGROG

JÄGER

EVILONE

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