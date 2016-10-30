Förslagen som har fått avslag

Nyheter. Är du sugen på att skaffa en unik registreringsskylt? Då ska du undvika dessa nitlotter. Här följer exempel på förslag till personliga registreringsskyltar som fått avslag av Transportstyrelsen.
2016:
JURA
HELVETE
PRINCE
SHIRAZ
COCAINA
TACKGUD
ESCOBAR
ILLICIT
RED ASS
FALO
DIABLO
SNUTEN
PÅDRAG
DEUCED
ARDBEG
STUL1
666S
SHAMAN
SINGHA
BLODÖRN
JESURUN
S3XY
AK92
MAFFIAN
PLAYBOY
MAFFIAN
BLODÖRN
JESURUN
S3XY
AK92
DEFCON1
BLOWME1
BLOWME2
MUFFEN
SJU8SEX
GOLDAK
3JOH22A
MALAKA
BIITCH
SJU86
SAFADO
FTP
666FTP
AMRUT
ÖL
TARADO
MTHRFKR
PILSNR
BIITCH
PUNGEN
2015:
BEEITCH
KÖRFORT
RÅNARE
BILTJUV
SPEED
DIAVOLO
000 XXX
666XXX
BOHICA
WWJD
RACE ME
1000101
MR HELL
NO BS
786
KRISHNA
000XXX
DIAVOLO
KÖRFORT
SPEED
RÅNARE
BILTJUV
SLAYERN
VODKA6
CAMPARI
OLAGLIG
IXXXXXI
STULEN
GIN
FYFFAN
DEVIL56
FUCKOIL
MRPIMP
SHIRAZ
2014:
2FKNFST
ATHEIST
SHEJTAN
ADHD
IDGAFOS
ACAB
OUTLAW
BITCHY
BEERMAN
FQU
TEUFEL
BITCH 1
KGB
ILLEGAL
POL1CE
1312
MAJMUNE
WHISKEY
LMAA
NAFKOT
KKUNGEN
KRSTAS
SNIPER
FOTZE
ICHTHYS
WHTHFCK
VAPEON
FYFAN
PSALM23
FYFFAN
2013:
FUCK FB
4PLAY
GUZA
E CIGG
ELCIGG
ECIGG
BANDIT
SS
666
XKXXKX
XXKXKX
KXXKKX
BS66666
BS 6666
FUCK GM
SADAT
PISTOF
GODLYOU
OMGWTF
WTF
FAQ2
SHOTGUN
MOLLGUN
2012:
FAXE
MBSUCKS
MBSUX
LOLWTF
B1TCH
FUCK IT
SKITBIL
FUHQ
SKYLDIG
SEXIKEM
6 SIX 6
BANDIT
XXX
WTF
BITCH
666/DCLXVI
KURWA
KURWAA
KURWAAA
FCK IT
FUCK FB
4PLAY
2011:
NETBABE
BANDIT
BUDDHA
L84WORK
BAD ASS
XXX
MMD
HUNTED
FCKU2
LÄNSMAN
LANSMAN
COP
BGPUSSY
WTF
SEXOLOG
ÖKÄND
GRAPPA
BITCH
EEEVIL
KÖRFORT
POLISEN
SCROTUM
1BITCH
VTC 750
MAFIA
BANDIT
PSYCHO
SKITBIL
FUHQ
SKYLDIG
SEXIKEM
2010:
OLLEJVL
AVAFAN
NASTY
LUZIFER
LUCIFER
FCKU2MF
AZKICKR
HEINEKN
SS
SEXYBOY
BADAZZ
SUGIRE
2009:
STALKER
JERK R
XZITE
PERKELE
N3RD
FAKJO
POLISEN
BITCH13
PLAYBOY
GODLIKE
MHTRFKR
OLDGROG
JÄGER
EVILONE