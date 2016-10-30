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Nyheter

Alla personliga registreringsskyltar i Västerbotten

Publicerad idag kl 10.00

Nyheter. Här är alla personliga registreringsskyltar i Västerbotten. Sammanlagt handlar det om drygt 200 stycken, varav cirka hälften återfinns i Umeå. I Malå finns det inte en enda och i Bjurholms finn det endast en personlig registreringsskylt.

Bjurholm:

BALSJÖ

 

Dorotea:

YSSBYSS

426HEMI

WICKE

 

Lycksele:

AC50376

RJO

PAMA

TAXI T

JOF

BOIJA

S BAKKE

KARLZON

RÖJARN

CAR4US

ONISCHA

MORSAN

JOKKE B

PROTEC

BOTTKE

BUDHA

ELPEDRO

 

Nordmaling:

BUSAN

LIONESS

LINNLEO

FLYGIS

MISA

SAVVY

ISNTGÅ

 

Norsjö:

BJÖRKEN

JUMP IN

 

Robertsfors:

GUBBEN

BÄCKMAN

 

Skellefteå:

BURLIN

PALLE1

THE F40

CAPE

EDVIN

JAWDA

JAGGE

512 BB DELETE

WITASP

ZACKE56

DELIMEK

ACKRA

SMURF

SOFTSEC

TUMTUMS

GOLFBIL

BLIND

HAARA

JADE

SWEDIN

ZEKA

GIMERUS

J CASH

LINDER1

HOME

PERRA65

TUMTUM

A GRIMM

NICKE

SAINT1

STETTES

POND

NYSTRÖM

TOUATI

Sorsele:

BERNA

ELDMARK

 

Storuman:

DUPPEN

TURBO X

928SBF

DIPPA

ADRIAN1

BAYHILL

BJUHR

TÄRNABY

JIRLEN

BURMAN

WANNA

DALES

BOCA

LAPLAND

 

Umeå:

G33K

UBB NU

HINGST

TUFF

DIE4YOU

HXESSAN

HUSBILN

ENERGI2

INGELAS

THOREN1

BIRCHES

SIMON

ULF W

100KNOP

A5

ATHENA

LEJON1

NILAAB

ZAPHIR

YODER

GRÄDDE

ALEX

WINMARZ

CIRC

BLOMMAN

ROLAND

WTC 7

KPS

DOC

UE

CHIP

CC NL CARDON

THOREN

LOKAL

MERSKAL

BROLINS

KHALESI

JABARI

HEMU

OFEN

RESPONS

BLÅELD

ENERGI5

THOREN3

RENMAN

COSMOS

THOREN2

DJURVÄN

DRAGO

EKER

ENERGI4

UMEÅ

GLH SE

K RAHM

PENNY

NIKKIE

AC 1

ROOKIE

DOSKY

CYKEL

TUNING

ZPROFIL

SIR DOC

NTK

PLOG1

COSMOS2

150 XK

KILLENS

MCFLY

PIHL

BENITA

ZELTZ

RETAL

WHAAHW

VM

ENERGI1

BULAN

FAHLMAN

FERRET

SJÖDIN FRUALIE

MCITY1

KENTH R

WÄRME

ULLALI

MALLANS

ELO

ANNICA

PLOG2

HAGAHUS

LOBOO

TJEJENS

HB DÄCK

AWESOM

O REHN

NOLIMIT

COOL

SONDRA

ALEN 1

VIBEKE

MSKL

HOMERUN

 

Vilhelmina:

VOJMÅN

N KENT

N TOBBE

HANSOVE

STANLEY

 

Vindeln:

ASBERG

OA33432

REDERA

VIMEK

 

Vännäs:

FRANKES

KARIN

GUNNO

EKER 2 FAHLE

ENERGI3

TBFH 1

BIRD55

 

Åsele:

ICEMAN

BURMANS

ROMBY

SJÖLUND

HUSKY

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