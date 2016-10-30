Nyheter. Här är alla personliga registreringsskyltar i Västerbotten. Sammanlagt handlar det om drygt 200 stycken, varav cirka hälften återfinns i Umeå. I Malå finns det inte en enda och i Bjurholms finn det endast en personlig registreringsskylt.
Bjurholm:
BALSJÖ
Dorotea:
YSSBYSS
426HEMI
WICKE
Lycksele:
AC50376
RJO
PAMA
TAXI T
JOF
BOIJA
S BAKKE
KARLZON
RÖJARN
CAR4US
ONISCHA
MORSAN
JOKKE B
PROTEC
BOTTKE
BUDHA
ELPEDRO
Nordmaling:
BUSAN
LIONESS
LINNLEO
FLYGIS
MISA
SAVVY
ISNTGÅ
Norsjö:
BJÖRKEN
JUMP IN
Robertsfors:
GUBBEN
BÄCKMAN
Skellefteå:
BURLIN
PALLE1
THE F40
CAPE
EDVIN
JAWDA
JAGGE
512 BB DELETE
WITASP
ZACKE56
DELIMEK
ACKRA
SMURF
SOFTSEC
TUMTUMS
GOLFBIL
BLIND
HAARA
JADE
SWEDIN
ZEKA
GIMERUS
J CASH
LINDER1
HOME
PERRA65
TUMTUM
A GRIMM
NICKE
SAINT1
STETTES
POND
NYSTRÖM
TOUATI
Sorsele:
BERNA
ELDMARK
Storuman:
DUPPEN
TURBO X
928SBF
DIPPA
ADRIAN1
BAYHILL
BJUHR
TÄRNABY
JIRLEN
BURMAN
WANNA
DALES
BOCA
LAPLAND
Umeå:
G33K
UBB NU
HINGST
TUFF
DIE4YOU
HXESSAN
HUSBILN
ENERGI2
INGELAS
THOREN1
BIRCHES
SIMON
ULF W
100KNOP
A5
ATHENA
LEJON1
NILAAB
ZAPHIR
YODER
GRÄDDE
ALEX
WINMARZ
CIRC
BLOMMAN
ROLAND
WTC 7
KPS
DOC
UE
CHIP
CC NL CARDON
THOREN
LOKAL
MERSKAL
BROLINS
KHALESI
JABARI
HEMU
OFEN
RESPONS
BLÅELD
ENERGI5
THOREN3
RENMAN
COSMOS
THOREN2
DJURVÄN
DRAGO
EKER
ENERGI4
UMEÅ
GLH SE
K RAHM
PENNY
NIKKIE
AC 1
ROOKIE
DOSKY
CYKEL
TUNING
ZPROFIL
SIR DOC
NTK
PLOG1
COSMOS2
150 XK
KILLENS
MCFLY
PIHL
BENITA
ZELTZ
RETAL
WHAAHW
VM
ENERGI1
BULAN
FAHLMAN
FERRET
SJÖDIN FRUALIE
MCITY1
KENTH R
WÄRME
ULLALI
MALLANS
ELO
ANNICA
PLOG2
HAGAHUS
LOBOO
TJEJENS
HB DÄCK
AWESOM
O REHN
NOLIMIT
COOL
SONDRA
ALEN 1
VIBEKE
MSKL
HOMERUN
Vilhelmina:
VOJMÅN
N KENT
N TOBBE
HANSOVE
STANLEY
Vindeln:
ASBERG
OA33432
REDERA
VIMEK
Vännäs:
FRANKES
KARIN
GUNNO
EKER 2 FAHLE
ENERGI3
TBFH 1
BIRD55
Åsele:
ICEMAN
BURMANS
ROMBY
SJÖLUND
HUSKY