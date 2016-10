Umeå ska leda jämställdhetsprojekt i inlandet

Inlandet. Nu ska Umeå kommun vägleda Lycksele och Vännäs hur de arbetar med jämställdhet.

Det är en del i projektet Modellkommuner där Umeå deltagit under året. I modellkommuner ingick sex kommuner som jämförde sina arbetsmetoder med varandra. Under 2017 går projektet in i nästa fas då ytterligare femton kommuner ska arbeta med arbetssättet.

De sex första kommuner kommer då få en mentorsroll i projektet och Umeå ska vara mentor åt Lycksele och Vännäs.

”Lärorikt”

– Det har varit lärorikt att kunna jämföra vårt eget arbetssätt med andra kommuners. Vår nya roll, som bollplank och mentor, åt Lycksele och Vännäs betyder såklart inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Deltagarna träffas fem gånger under ett år. En politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun deltar. Mellan träffarna genomförs