Dalen starkast i derbyt

Innebandy. Det var inget snack i det första SSL-derbyt för säsongen. Dalen var klart starkast, fick en drömöppning och vann sedan kontrollerat.

Det tog bara knappt sex minuter så hade Dalen skaffat sig en 3-0-ledning. Johan Eriksson efter 29 sekunder, Jonas Svahn och Patrik Suchanek stod för målen. Siffrorna stod sig perioden ut.

I den andra var Thorengruppen med från start och hade hittat in i matchen, men lyckades inte få in bollen bakom en storspelande Måns Parsjö Tegnér. Mattias Hedlund fick chansen på straff efter 15 minuter, i stället kontrade Ketil Kronberg in 4-0 minuten efteråt.

TG fick även fem minuters powerplay, men drog i det på sig en egen utvisning och frågan är om tåget inte gick där. Känns som att Dalen vann utan att vara på topp, medan TG – utan att vara dåligt – kan bättre och gav bort matchen från början.

Jonas Svahn fick sätta spiken i kistan med minuten kvar. 5-0.