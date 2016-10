Umeå har landets näst bästa uteliv för unga

* Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid genom exempelvis ungdomsråd.

* Prioritera att fritidsgårdarna är öppna sent på kvällarna och under helger.

* Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol.

* Gör en rejäl översyn av ungas uteliv i kommunen med undersökningen som grund.