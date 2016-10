”När varje andetag dödar”

På grund av fattigdom lagar fortfarande 3 miljarder av världens 7,4 miljarder människor sin mat över öppen eld. Bränslet kan vara kol, ved, djurspillning eller annan biomassa. Samtidigt stiger välståndet för allt fler, vilket innebär ökad biltrafik och växande utsläpp från industrin.

I Afrika dör fler av dålig luft än av undernäring och smutsigt vatten.

De öppna eldarna, bilarna och industrin släpper ut små, små partiklar av sot och kolväten som letar sig djupt ned i luftvägarna och ut i resten av kroppen. Partiklarna förstör våra lungor och leder till cancer, hjärtsjukdomar och stroke – och död. Luftföroreningar orsakar numera mer än vart tionde dödsfall på planeten. I Afrika dör fler av dålig luft än av undernäring och smutsigt vatten.

Inte bara vuxna och äldre drabbas. Varje år avlider över 900 000 barn under fem år i lunginflammation. Hälften av dödsfallen beräknas bero på föroreningar från matlagning inomhus över öppen eld.

Inte heller ett rikt land som Sverige med relativt stränga miljöregler går fritt från farorna med oren luft. Förra året presenterade Svenska Miljöinstitutet och universitetet i Umeå en rapport som visar att 5 000 svenskar avlider i förtid på grund av luftföroreningar.

I rapporten beräknas samhällets kostnader till 42 miljarder kronor för de totala hälsoeffekter som dålig luft för med sig. Det motsvarar statens alla utgifter för hela rättsväsendet med polis, säkerhetspolis, åklagare, domstolar och kriminalvård. På global nivå är de ekonomiska konsekvenserna svindlande. Nästan två biljarder svenska kronor går varje år förlorade på grund av förtida dödsfall orsakade av smutsig luft. Då är inte kostnaderna för sjukdomar som inte dödar men väl förhindrar den sjuke från att arbeta inkluderade.

Men kostnaderna relaterade till luftföroreningarna stannar inte där. På många håll i världen måste barn och vuxna, framför allt kvinnor, ägna mycket tid åt att samla in bränsle. Det är tid när barnen i stället kunde ha gått i skolan och de vuxna kunde ha arbetat utanför hemmet.

Det här håller inte.

Världen måste moderniseras. Utsläppen måste minska och tillgången till ren energi måste öka. I många fall är det en fråga om politisk vilja. Här är Tysklands delstater ett föredöme. De vill stoppa all nyproduktion av bilar som drivs av bensin eller diesel från och med 2030.

Luftföroreningarna är ett tydligt exempel på att det oftast är vi människor som själva har skapat de faror vi utsätts för. Men också på att vi människor i regel även sitter på lösningarna.

Ett annat föredöme är projektet som not for profit-organisationen Global Alliance For Clean Cookstoves bedriver. Målet är att 100 miljoner hushåll fram till 2020 ska få tillgång till renare spisar och renare bränsle.

Ett tredje föredöme är forskningen om effektivare solceller. Över 1,2 miljarder människor saknar i dag tillgång till elektricitet. Många av dem tvingas använda paraffinlampor för belysning, vilket kraftigt ökar utsattheten för föroreningspartiklar. Ännu fler får sin el genom miljöfarliga kol- eller oljekraftverk. Men tack vare den snabba tekniska utvecklingen sjunker priset på solceller snabbt.

Med strategiska investeringar kan ren solenergi inom en inte alltför avlägsen framtid förbättra livet för miljarder människor. Luftföroreningarna är ett tydligt exempel på att det oftast är vi människor som själva har skapat de faror vi utsätts för. Men också på att vi människor i regel även sitter på lösningarna. Om vi vill och om vi anstränger oss kan vi skapa oss en värld där varje andetag inte dödar.