Dalen förlorade i sudden

Innebandy. Efter två sömniga perioder vaknade IBK Dalen till liv i tredje, men det räckte inte när Dalen föll på övertid.

Fakta IBK Dalen-Warberg 4-5

(0-1, 1-1, 3-2, 0-1)

Första perioden: 0-1 (10.46) Mattias Hassleström (Daniel Karlander).

Andra perioden: 0-2 (16.27) Daniel Karlander (Rikard Eriksson), 1-2 (19.53) Viktor Nystedt (Patrik Suchanek).

Tredje perioden: 1-3 (1.32) Daniel Karlander (Mattias Hasselström), 2-3 (2.56) Patrik Suchanek (Patrik Rokka), 3-3 (5.40) Johan Eriksson (Marcus Berglund), 4-3 (13.30) Ketil Kronberg (Patrik Rokka), 4-4 (16.19) Daniel Karlander (Victor Ferraresi).

Fjärde perioden: 4-5 (4.40) Daniel Karlander (Victor Ferraresi).

Gästerna Warberg hade inför match nyligen gjort sig av med huvudtränaren efter uteblivna resultat. Ett skakat lag, under isen och en munsbit för IBK Dalen? Absolut inte.

Det var nämligen Warberg som var det bästa laget under de två inledande perioderna. Dalen, som har haft svårt att få en kontinuitet under årets SSL, uppträdde håglöst och hade svårt att skapa farliga anfall. Först i slutsekunderna av andra perioden lyckades IBK Dalen spräcka nollan. Vid ställningen 0-2 till gästerna smackade Viktor Nystedt in reduceringen, rätt upp i krysset.

Warberg gjorde 1-3 i inledningen av tredje, men då inledde Dalen sin vändning. Via mål av Patrik Suchanek, Johan Eriksson och Ketil Kronberg gick Dalen förbi Warberg till 4-3 och såg ut att ha kontroll över händelserna. Warberg ville annat och kvitterade. Efter att ha klarat ett boxplay i slutet av matchen, mycket tack vare målvakten Måns Pasjö-Tegnér, avgjorde Warberg matchen på övertid, med snöpliga 20 sekunder kvar av matchen.