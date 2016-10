Hotade döda sin syster

Umeå. Den 26-åriga mannen hotade sin syster till livet. Han straffas med böter.

Syskonen har under lång tid haft en konfliktfylld relation och har under de senaste åren träffats endast vid ett par tillfällen. Under musikfestivalen House of Metal, dit syskonen skulle gå var för sig, fick han för sig att systerns sambo skulle spöa honom.

Systern nekade till detta i ett sms och fick efter en stunds sms:ande svaret att ”han vet var hon bor och att han kommer att vrida nacken av henne”. Av konversationen framgår också att brodern bad sin syster om ursäkt dagen därpå.

Systern uppger att hon blev livrädd av hotet, inte minst då alkohol fanns med i bilden. Brodern menar i sin tur att han aldrig har varit våldsam mot sin syster och att det därför måste ha stått klart att hotet inte var allvarligt menat.

Allvarlig fruktan

Enligt rätten finns inget som tyder på att syskonen skulle ha en sådan jargong mellan sig att det skulle vara normalt att hota varandra till livet via sms. En ursäkt kom efteråt. Rätten finner inte heller att systern provocerat sin bror.

Bedömningen blir att hotet var avsett att framkalla allvarlig fruktan för hennes personliga säkerhet. 26-åringen döms för olaga hot. Han straffas också med dagsböter om totalt 9 200 kronor.