Sov över och festade på restaurang – döms

Umeå. En Umeåbo sov över och lät sig väl smaka av restaurangens vin. Nu döms han för olaga intrång, stöld och skadegörelse.

Mannen gömde sig i krogens städutrymme och hittade sedan vinförrådet. Händelsen inträffade en natt under julhelgen 2015 på restaurang Tre Kronor i Umeå.

När kocken kom till restaurangen på morgonen hittades mannen sovandes och gott om öppnade, utspillda och delvis urdruckna läskburkar och vinflaskor som kom från restaurangen. Mellan fem och tio flaskor vin uppges ha öppnats. På toaletten fanns även sönderslagna tallrikar och en laptop hade ramlat i golvet och gått sönder.

Polisen tog med den 34-åriga mannen för tillnyktring. 34-åringen uppger själv att han äter medicin som inte fungerar bra ihop med alkohol och har svaga minnesbilder från kvällen. Han minns dock att han via parkeringshuset Nanna har tagit sig in i ett städutrymme och att han befunnit sig i restaurangen, men inte vad han gjort där under natten.

34-åringen döms för olaga intrång, stöld och skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter på totalt 3 600 kronor.