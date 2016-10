Rolling Stones har hittat tillbaka till bluesen

Kultur & Nöje. Stenarna återvänder till rötterna med sin första studioskiva på åtskilliga år.

Våren 1962 fick ett ungt band, med bluescovers som grund i spellistan, äntligen erbjudande om en första spelning.

Problemet var bara ett.

”Vad ska vi heta?”.

Lösningen blev att ta namnet från en sång, skriven av förebilden Muddy Waters.

Låten var ”Rolling stone”, man behöver inte direkt vara raketforskare för att lista ut att bandet är Rolling Stones.

54 år senare har man nu spelat in en skiva med enbart bluescovers, släpps i början av december och titeln är ”Blue & lonesome”.

Stenarnas musik har alltid varit mer eller mindre bluesbaserad, det märktes inte minst under de första 10–15 åren. Därefter har gruppen ändrats till att bli något av en institution, arenorna har fyllts i turné efter turné men gubbar, vad hände med rötterna?

Kraften och trycket från de första åren har avtagit med stigande ålder, för mig var det mest fråga om hur länge ska man orka.

Mitt i allt detta kommer alltså nyheten, den första studioskivan på åtskilliga år, fylld av bluescovers. En lätt skeptisk bluesredaktör har lyssnat på den enda låt som släppts i förväg, ”Just your fool” – och blev mycket positivt överraskad.

Klockan har vridits tillbaka runt 50 år, om resten av skivan är lika ruffig och äkta som smakprovet ovan är det bara att tacka och ta emot.

Klockan har vridits tillbaka runt 50 år, om resten av skivan är lika ruffig och äkta som smakprovet ovan är det bara att tacka och ta emot.

Smakfullt också att inte bara ägna sig åt versioner av sönderspelade standards, det har valts ut lite mer okända men högklassiga låtar av bland andra Memphis Slim, Magic Sam, Howlin Wolf med flera. Bland gästartisterna finns bland andra Eric Clapton och Chuck Leavell på keyboard

Rekommenderar alla som inte tagit del av gruppens alster från 60- och tidiga 70-talet att lyssna på musiken från den tiden.

Till exempel ”The Rolling Stones in mono”, släppt i en remastrad version.

15 skivor lång, de tre första är lysande.

Det som nu kommer i början av december är alltså ett lyft för mig, må alla sångerna hålla samma klass som smakprovet. Annars känner sig redaktören som just your fool…

Den 5 november ska redaktören vandra till Droskan, Mike’s Blue Groove fyller 20 år och vad man förstått blir det en del gäster.

Den riktigt stora lyckan för redaktören blir om Otis Grand vandrar upp på scen med sin gitarr. Han och bandet har låtit magiskt vid åtskilliga tillfällen.

Till sist, vill ni ha bevis på att bluesen lever, att det finns gott om mer eller mindre okända band som får redaktören att nära nog dåna av lycka.

Hitta då http://bluesradio.gr, en grekisk sändare som lyfter fram namn som bland andra Dr Hector & The blues injectors, Bluesville Station, Guy Davis med flera. Åtskilligt kommer från konserter, ratta in stationen och ni är fast.

Veckans älskling

”We had gay burglars the other night. They broke in and rearranged the furniture.” (Robin Williams)