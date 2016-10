Fastighetsaffärer vecka 42

Vad fick grannen för huset? Folkbladet publicerar varje vecka fastighetsaffärer från hela Västerbotten.

Bjurholm

Agnäs 412 , Bjurholm Agnäs 8:3 har Nygren, Seth Enar Östen sålt till Nygren, Maria Elisabeth och Nygren, Ove Mikael och Gustafsson, Petra Linnéa Pee för 0 kr

Högland 104 , Bjurholm Högland 1:33 har Johansson, Konrad David Johannes sålt till Johansson, Mats Lennart för 0 kr

Näsland 64 , Bjurholm Näsland 1:17 har av Bäckström, Nils Tage Staffan överlåtits till Hedman, Anna-Stina och Bäckström, Nils Erik

Västerås 59 , Bjurholm Västerås 1:59 har Rönnfjäll, Rolf Anders sålt till Andersson, Olov Kenneth och Andersson, Britt Majvor för 260000 kr

Dorotea

Avaträsk 46 , Dorotea Avaträsk 5:33 har Jonsson, Danuta Anna sålt till Johansson, Billy Zebastian för 90000 kr

Storbäck 45 , Dorotea Storbäck 1:22 har av Skoglund, Britt Hulda överlåtits till Skoglund, Stig Åke och Skoglund, Gun-Britt

Dorotea Avasjö 1:100 har Vendela Margaretha Tegnanders dödsbo sålt till Månsson, Göran Magnus och Johansson, Lotta Maria för 200000 kr

Orrvägen 32 , Dorotea Avasjö 1:262 har Jonsson, Bengt Björn Åke sålt till Eriksson, Niclas Joacim för 300000 kr

Dorotea Avasjö 1:595 har Borgafjäll Hotell Äventyr & SPA AB sålt till Smetana-Nilsson, Tord Åke Ingemar för 300000 kr

Dorotea Avasjö 1:596 har Borgafjäll Hotell Äventyr & SPA AB sålt till Österlund, Per Stefan och Karlsson, Sandra Wictoria för 300000 kr

Avaträsk 112 , Dorotea Avaträsk 1:73 har Johansson, Inger Margareta sålt till Hjorth, Nils Robert för 75000 kr

Lycksele

Zinkvägen 5 , Lycksele Kristineberg 1:34 har Lundström, Rut Irma sålt till Rut Irma Lundströms dödsbo för 0 kr

Skrittvägen 10 , Lycksele Käkremmen 2 har Hallén, Jessica Linnea och Nyström, Jonathan Klas sålt till Nyström, Jonathan Klas för 0 kr

Näckvägen 11 , Lycksele Trolldruvan 22 har Backlund, Kuno Emanuel sålt till Backlund, Gerd Eivor Maria för 0 kr

Tuvträsk 126 , Lycksele Tuvträsk 1:64 har Sjödin, Bodil Desiré och Pettersson, Stellan Emanuel sålt till Pettersson, Stellan Emanuel för 0 kr

Tornvägen 18 , Lycksele Krönet 3 har Norberg, Knut Pontus Hesekiel sålt till Wiklund, Tina Sofia Maria och Nilsson, Kurt Jonas Sebastian för 690000 kr

Lycksele Rusele 9:3 har Hamrin, Gunnel Ingegärd sålt till Bålhammar, Ida Maria Krestina för 10000 kr

Lycksele Vägsele 1:17 har Lindgren, Nils Gunnar och Lindgren, Anna Marine Anita sålt till Sahlin, Harry Per-Olof för 800000 kr

Malå

Malå Malånäs 1:38 har Lundgren, Per Jacob och Lundgren, Hans Göte sålt till Eriksson, Lars Tomas och Eriksson, Anette Maria för 100000 kr

Örngatan 7 , Malå Rökå 1:81 har Andersson, Stig Henry sålt till Eriksson, Bert Sture Anders för 132000 kr

Nordmaling

Låviken 4 , Nordmaling Bredvik 1:10 har Myrestam, Anna Christina och Myrestam, Bertil Gustaf sålt till Joelsson, Anna Karin Marine för 1100000 kr

Vibo 31 , Nordmaling Gräsmyr 2:73 har Johansson, Nils Bengt Mikael och Sjöström, Isabelle Rebecca Josefine sålt till Nygren, Carl Peter Johannes för 680000 kr

Hemvägen 4 , Nordmaling Gräsmyr 4:65 har Eriksson, Kjell Olof Fredrik sålt till Ahlm, Leif Anders för 925000 kr

Utåkersvägen 6 , Nordmaling Humlan 2 har Astrid Elsine Olofssons dödsbo sålt till Starling, Ida Kristina för 570000 kr

Mullsjö 22 , Nordmaling Mullsjö 10:1 har Lindström, Karin Rita Elisabet sålt till Johansson, Lars Martin och Johansson, Angelica Lahid för 950000 kr

Norsjö

Mensträsk 76 , Norsjö Mensträsk 3:37 har Stenman, Nils Johan Olof och Stenman, Kerstin Ewa Charlott och Stenman, Kristin Maria Lovisa sålt till Lans, Pia Ingela Margaretha och Jörgensen, Mats Stefan Michael för 180000 kr

Norsjö Pjäsörn 1:56 har Jonsson, Per Gunnar Agaton sålt till Holmström, Greger Joacim för 295000 kr

Moren 2 , Norsjö Rörträsk 1:13 har Erik Gunnar Perssons dödsbo och Persson, Siv Inga-Lill sålt till Häggström, Carl Anton för 1275000 kr

Robertsfors

Näverstigen 12 , Robertsfors Sotaren 9 har Ådin, Vanja Elvy Margitha och Wallmark, Bo Marcus sålt till Wallmark, Bo Marcus för 0 kr

Ratan 30 , Robertsfors Stensäter 2:2 har Hilberer, Sven-Erik Konrad och Häll, Annica Margaretha sålt till Hilberer, Sven-Erik Konrad för 0 kr

Robertsfors Åkullsjön 2:38 har Andersson, Anna Theresa och Andersson, Fred Lars-Göran sålt till Andersson, Fred Lars-Göran för 0 kr

Djäkneboda 432 , Robertsfors Djäkneboda 1:25 har Nordensvärd, Zara Gunilla och Nilsson, Sören Ingemar sålt till Ehrenberg, Helena Kristina och Bergström, Anna-Cajsa Anette för 2510000 kr

Norum 311 , Robertsfors Norum 3:40 har Per Olof Söderströms dödsbo sålt till Lundin, Monica och Lundin, Lars Simon för 2700000 kr

Bastufjärden 210 , Robertsfors Ratu 4:6 har Andersin, Inger Elisabet sålt till Sundström, Per Mikael och Andersin, Anna Christina för 800000 kr

Skellefteå

Södra Kustvägen 60 , Skellefteå Bureå 2:93 har Johansson, Åke Karl Gerhard sålt till Johansson, Irena Czeskawa för 0 kr

Oppstoppet 24 , Skellefteå Bureå 5:84 har Wilhelmsson, Karl Mattias sålt till Karl Mattias Wilhelmssons dödsbo för 0 kr

Renström 1 , Skellefteå Jörns-gäddträsk 1:6 har Holmqvist, Ingrid Klara Marianne sålt till Ingrid Klara Marianne Holmqvists dödsbo för 0 kr

Klutmark 59 , Skellefteå Klutmark 2:8 har Höglund, Jenny Kristina och Holmberg, Jonatan Kjell Oskar sålt till Holmberg, Jonatan Kjell Oskar för 0 kr

Medlevägen 91 , Skellefteå Medle 9:19 har Bergkvist, Ester Harriet Viola och Bergkvist, Per Arne Roger sålt till Bergkvist, Ester Harriet Viola för 0 kr

Ragvaldsträsk 124 , Skellefteå Ragvaldsträsk 34:2 har Westerlund, Kjell Mikael och Westerlund, Jenny Carola Altea sålt till Westerlund, Jenny Carola Altea för 0 kr

Stengatan 7 , Skellefteå Skiftnyckeln 4 har Lindberg, Kurt Lennart sålt till Kurt Lennart Lindbergs dödsbo för 0 kr

Utkiksvägen 5 , Skellefteå Storstenen 4 har Lindqvist, Axel Bertil Helmersson sålt till Lindqvist, Axel Kent Roger för 0 kr

Tåme 44 , Skellefteå Tåme 4:11 har Holmgren, Stig Roland Emanuel sålt till Stig Roland Emanuel Holmgrens dödsbo för 0 kr

Skellefteå Burträsks-bjurfors 6:1 har av Bergström, Axel Roland överlåtits till Bergström, Fredrik Andreas och Bergström, Patrik Kristofer

Smältaregatan 15 , Skellefteå Rostugnen 13 har av WM-INTERNATIONAL AB överlåtits till Mikaelsson, Heidi Henrietta

Hökmark 486 , Skellefteå Önnesmark 15:3 har av Edström, Sven Åke överlåtits till Pettersson, Pernilla Helene

Matematikgränd 12 , Skellefteå Bureå 1:164 har Abrahamsson, Markku Johannes sålt till Andrén, Jan Erik Stefan för 1050000 kr

Brännkälen 25 , Skellefteå Burträsks-brännkälen 1:5 har Larsson, Kjell Arvid Magnus sålt till Nordlund, Rut Elin Johanna för 300000 kr

Skellefteå Burträsks-tjärn 2:25 har Berggren, Lennart Jarl-Olov sålt till Rosenius, Ulf Peter för 230000 kr

Övre Bäck 12 , Skellefteå Bäck 8:17 har Wiik, Kerstin Margareta sålt till Antonsson, Gerd Lisbeth Maria och Antonsson, Lennart Gabriel för 20000 kr

Kantgatan 14 , Skellefteå Gnejsen 4 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Berglund, Malin Linnea och Brännström, Jimmy Peter för 400000 kr

Skellefteå Gästfriheten 3 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Vänligheten i Skellefteå AB för 2000000 kr

Anna-Stavas Gata 27 , Skellefteå Hjortronlandet 2 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Dahlström, Tomas Peter och Larsson, Mia Theresé för 550000 kr

Anna-Stavas Gata 25 , Skellefteå Hjortronlandet 3 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Gustafsson, Abdillahi Abdi och Gustafsson, Emma Maria Therese för 550000 kr

Kankberg 7 , Skellefteå Kankberg 1:40 har Falkman, Olov Lennart och Falkman, Sara Yvonne sålt till Lindholm, Lena Ingegerd och Lindholm, Anders Ferdinand för 750000 kr

Skelleftehamnsvägen 37 , Skellefteå Klaven 5 har Holmström, Sara Lena Kristina sålt till Lundmark, Maria Rebecca och Gunn, David Thomas för 750000 kr

Sagans Gränd 3 , Skellefteå Krumeluren 1 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Levin, Carl Marcus för 157000 kr

Skogstorpsvägen 13 , Skellefteå Lövångers prästbord 16:1 har Söderlund, Karl Rikard sålt till Seck, Serigne Alioune och Seck, Fatou för 270000 kr

Ringvägen 61 , Skellefteå Lövångers-böle 1:7 har Bexby, Kerstin Julia Ellen sålt till Jabbar, Mohammad Abbas för 40000 kr

Skellefteå Olofsberg 1:18 har Rudolphi, Frida Maria sålt till Marklund, Lars Robert Villehard för 1850000 kr

Gymnasievägen 6 , Skellefteå Operatören 2 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Möbelhuset O. Rönnblom AB för 1950000 kr

Bygatan 20 , Skellefteå Ostvik 6:22 har Edin, Eva Ulla Kristina och Sjölund, Kjell Göran sålt till Edin, Magnus Bertil Erik och Edin, Kerstin Katharina för 1200000 kr

Nyponvägen 75 , Skellefteå Planen 3 har Zackrisson, Klara Elisabeth sålt till Sjödin, Ann Linda Marie och Lundkvist, Sven David för 1880000 kr

Bodgatan 57 , Skellefteå Rundlogen 30 har Lundin, Markus Johan Kristoffer och Lundin, Anna Elisabeth sålt till Brännström, Nina Erika för 1745000 kr

Högdal 58 , Skellefteå Skellefteå-högdal 1:17 har Berglund, Dagmar Klarry Hildegard sålt till Karlsson, John Mikael för 140000 kr

Bolidengatan 28 , Skellefteå Spelet 7 har Lidberg, Erik Bertil och Lidberg, Ingrid Ann-Katrin sålt till Öhman, Josefin Magdalena och Burman, Viktor Gustaf Rolf för 700000 kr

Lillgatan 6 , Skellefteå Västra jörnsmarken 4:3 har Olofsson, Kent Jan-Erik och Olofsson, Eva Kerstin Yvonne sålt till Westholm, Åsa Margareta för 300000 kr

Haxgatan 10 , Skellefteå Yttervik 3:75 har Öström, Marie Helen sålt till Nordström, Bengt Dante för 1250000 kr

Söderbodan 854 , Skellefteå Östanbäck 6:19 har Rosenius, Rosa Greta Maria och Gösta Vilford André Berglunds dödsbo sålt till Lundkvist, Anders Jan-Olof och Lundkvist, Märtha Viola för 2300000 kr

Sorsele

Sorsele Ammarnäs 2:441 har Lindkvist, Lars Bertil sålt till Fredriksson, Lars Göran och Fredriksson, Svea Ann-Margreth för 450000 kr

Byvägen 27 , Sorsele Gargnäs 1:89 har Rune Berglunds dödsbo sålt till Fagermo, Wenche Elisabeth och Stenmark, Joshua Jan Michael för 120000 kr

Skolgatan 5 , Sorsele Kamreraren 3 har Ottosson, Stig Roland sålt till Jonsén, Birger Charles Alfons för 300000 kr

Storuman

Storuman Pauträsk 1:55 har av Härgestam, Karl Gösta överlåtits till Bergström, Britt Marie Viktoria

Klippen 386 , Storuman Klippen 1:17 har Törnelius, Catharina Eva och Svedberg, Karl Staffan Johannes och Bonthron, Anna Louise och Törnelius, Maria Helena sålt till Malmquist, Bengt Erik Jonas och Malmquist, Jenny Berta Mariana för 465000 kr

Solberg 213 , Storuman Laxnäs 2:49 har Elsie Elisabet Ekestorms dödsbo sålt till Brinck, Anna Gunilla för 955000 kr

Skäggvattnet 114 , Storuman Skäggvattnet 1:1 har Sperling, Torben och Sperling, Gitte sålt till Mcpherson Sutherland, William och Sutherland, Leandra för 2875000 kr

Storuman Vilasund 1:119 har Wikström, Max Johan och Fredriksson, Anna Stina och Wikström, Per Andreas och Vikström, Jens Christian sålt till Mo, Eva Susanna Margareta och Mo, Erik Torsten för 375000 kr

Västansjö 236 , Storuman Västansjö 1:77 har Lundberg, Birger Erik och Lundberg, Birgit Margareta sålt till Gullholm, Ulf Geir för 800000 kr

Umeå

Sandviksvägen 62 , Umeå Vaktmästaren 6 har Granlund, Per Robert och Hammarstedt, Linda Sofia sålt till Granlund, Per Robert för 0 kr

Furugränd 1A , Umeå Polarräven 5 har av Sjölund, Edgar Ferdinand överlåtits till STIFT EDGAR SJÖLUNDS DIABETESFOND

Skolgatan 58A , Umeå Balder 9 har HSB UMEÅ EK FÖR sålt till FASTIGHETS Aktiebolaget TEGELHÖRNAN för 18376000 kr

Storgatan 91 , Umeå Ekorren 8 har Söderström, Knut Thomas och Söderström, Eva Marianne sålt till Fastighetsbolaget Gröna Huset i Umeå AB för 5365000 kr

Kabelvägen 22A , Umeå Elementet 55 har BRO & TAK ISOLERINGAR I UMEÅ AKTIEBOLAG sålt till R R Ö Förvaltning i Umeå AB för 116000 kr

Lövskär 10 , Umeå Holmsund 4:101 har UMEÅ KOMMUN sålt till Jonsson, Per Jonas och Lindgren, Elin Victoria för 100000 kr

Häggnäs 9 , Umeå Häggnäs 2:26 har Lundberg, Anna Helen och Kemi, Karl Rikard sålt till Näslund, Anna Maria och Oskarsson, Mats Olof för 450000 kr

Sillviken 919 , Umeå Kasholmen 2:6 har Elander, Jan Allan sålt till Lindberg, Kjell Erik Robert och Lindberg, Lina Hanna för 700000 kr

Gimoplan 5B , Umeå Kolaren 2 har Lundkvist, Elsa Elizabeth Liza och Lundkvist, Lars Anders Mikael sålt till Åman, Annika Elisabeth och Åman, Ken Thomas för 3015000 kr

Filgränd 109B , Umeå Krukan 24 har VNB Byggproduktion AB sålt till Andersson, Erik Stefan och Andersson, Mia Aurora för 715000 kr

Axtorpsvägen 32 , Umeå Lappkastet 2 har HSB UMEÅ EK FÖR sålt till FASTIGHETS Aktiebolaget TEGELHÖRNAN för 19524000 kr

Lövöhällans Väg 31 , Umeå Lingonriset 2 har Bodén, Jan Joakim och Granström, Joanna Maria sålt till Jonsson, Per Jonas Henrik och Henriksson, Olivia Johanna för 2350000 kr

Älvans Väg 1 , Umeå Lyktgubben 1 har HSB UMEÅ EK FÖR sålt till FASTIGHETS Aktiebolaget TEGELHÖRNAN för 16233000 kr

Älvans Väg 23C , Umeå Lyktgubben 46 har Lindmark, Malin Yvonne och Sandström, Kurt Jonas sålt till Jonsson, Ann-Charlotte Johanna och Bäckman, Tord Birger för 2850000 kr

Sävehällans Väg 7 , Umeå Norrmjöle 2:45 har OBOS Mark AB sålt till Rosendahl Service och Tjänster AB för 50000 kr

Furugränd 1A , Umeå Polarräven 5 har STIFT EDGAR SJÖLUNDS DIABETESFOND sålt till Buref nr 4 AB för 11100000 kr

Äppelvägen 27 , Umeå Stenfrukten 8 har Sandberg, Lars Johan Ingemar och Sandberg, Anita Susanne sålt till Åström, Sandra Viktoria Elisabeth och Lundström, Oskar Emanuel för 3130000 kr

Umeå Stöcke 11:17 har Vallberg, Irma Maria Evelina sålt till Fessé, Clas Fredrik för 50000 kr

Granbergsvägen 35 , Umeå Sörmjöle 16:1 har Hamberg, Kjell Åke och Hamberg, Gunn Eivor sålt till Stockinger, Inger-Johanne för 2700000 kr

Bobäcksvägen 10 , Umeå Tavelsjö 5:8 har Inga-Britt Torgerd von Essens dödsbo sålt till Rönnlund, Ulla Karin och Eklund, Mats Åke Stefan för 2020000 kr

Umeå Tavelsjö 7:8 har Umeå pastorat sålt till Tavelsjö-och Rödåbygdens utveckling, Ekonomisk förening för 200000 kr

Ekorrvägen 6 , Umeå Tolvmansgården 1 har Skräddarens Tvätt & Hyrservice Aktiebolag sålt till Tvätthon AB för 2600000 kr

Spantvägen 2C , Umeå Täfteå 29:50 har Forsberg, Gun-Marie Kristina och Forsberg, Nils Erik Artur sålt till Johansson, Jenny Gunilla och Sundström, Nils Stefan för 695000 kr

Tuvgränd 4 , Umeå Masten 11 har VÄNNÄS MARKSERVICE AB sålt till Långström, Hans Erik för 6500000 kr

Vilhelmina

Marsliden 272 , Vilhelmina Marsliden 1:84 har ERIKSSONS DÖDSBO, RAGNAR EUGÉN sålt till Eriksson, Mats Ragnar för 0 kr

Borkan 534 , Vilhelmina Borkan 1:152 har av Strandgren, Klas Kristoffer överlåtits till Jacobsson, Britt-Lis Beatrice och Strandgren, Nils-Göran Kristoff och Strandgren, Bo Roberth

Dalasjö 223 , Vilhelmina Dalasjö 1:79 har av Rylander, Frans Hasse överlåtits till Lindahl, Frida Erika Evelina

Långdalsvägen 11 , Vilhelmina Kittelfjäll 1:189 har Lund, Matilda Helena och Lund, Lars Patrik sålt till Karlsson, Kjell Olov och Olsén, Kerstin Sofia Magdalena för 795000 kr

Sucksdorfsvägen 11 , Vilhelmina Kittelfjäll 1:403 har Hansen, Bo och Mortensen, Karsten och F-Comm AB och Carton Nielsen, Ib och Carton Nielsen, Jesper sålt till Kittelfjäll Stugförmedling AB för 300000 kr

Sucksdorfsvägen 13 , Vilhelmina Kittelfjäll 1:404 har Carton Nielsen, Jesper och Mortensen, Karsten och Hansen, Bo och F-Comm AB och Carton Nielsen, Ib sålt till Kittelfjäll Stugförmedling AB för 250000 kr

Vallen 38 , Vilhelmina Marsliden 1:130 har Lingström, Lena sålt till Mårtensson, Sven Morgan och Mårtensson, Annett för 900000 kr

Vindeln

Vindeln Hjuken 1:26 har LANTBRUKSNÄMNDEN I VÄSTERBOTTENS LÄN sålt till Israelsson, Kjell Tommy för 3000 kr

Brånsvägen 8H , Vindeln Städet 7 har Samuel Bo Allan Hedmans dödsbo sålt till Vinka, Nils Göran och Vinka, Ann-Kristin för 880000 kr

Vännäs

Kvarnstigen 4 , Vännäs Gemini 18 har VÄNNÄS KOMMUN sålt till Haglund, Malin Anna Maria och Eriksson, Anders Stellan Mikael för 153000 kr

Stjärngatan 19 , Vännäs Lejonet 9 har Georgsson, Rolf David och Georgsson, Siv Anna-Lena Elisabeth sålt till Sandström, Jonas Stefan Waldemar för 1820000 kr

Åsele

Utförsvägen 19 , Åsele Mejseln 11 har Enerstedt, Hans Egil sålt till Enerstedt, Gun Monika för 0 kr

Åsele Rissjön 2:65 har Suopanki, Maria Annikki sålt till Annikki Suopankis Dödsbo för 0 kr

Strandvägen 12 , Åsele Viska 2:14 har Olovsson, Ida Margareta sålt till Olovsson, Jan Greger och Gladh, Laine Maj-Louise och Röst, Ingegerd Kristina för 0 kr

Lövås 207 , Åsele Nordanås 2:10 har Carlsson, Anna Eva Kristina Jeanette sålt till Wicksell, Rolf Siwert och Wicksell, Karin Elisabet och Häll, Torgny Emanuel för 400000 kr

Vasagatan 1 , Åsele Syrenen 2 har Johansson, Helén Elisabet och Johansson, Bo Lennart sålt till Lindahl, Anna Maria för 150000 kr

Åsele Söråsele 2:186 har ÅSELE KOMMUN sålt till Lindberg, Jane Ellinor för 14000 kr