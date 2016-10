Spring med polisen

Nyheter. Ikväll är den som är snack- eller träningssugen välkommen att motionera med polisen i Röbäck.

Tre måndagar under oktober månad finns det möjlighet att träffa polisen under avslappnade former, närmare bestämt i elljusspåret vid idrottsplatsen i Röbäck.

Men du behöver inte känna någon stress över att inte kunna hänga med i konstaplarnas tempo. På sin Facebook-sida skriver polisen:

”Alla är välkomna. Gammal som ung, vältränad som otränad, med eller utan hund. Ta med partnern, barnen, grannen eller en kompis”.

Ikväll samt den 24 och 31 oktober klockan 18 anordnas träffen.