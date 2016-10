Maja Nordström: Där rättvisan är ett spel

I somras ändrades migrationsverkets praxis för ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har de barn, oavsett behov av skydd, fått uppehållstillstånd om det inte finns något ordnat mottagande i hemlandet. Så är fallet för många från Marocko och Afghanistan. Det är ett nytt rättsligt ställningstagande från verkets rättsenhet, ett beslut fattat den 7:e juli. Det låter så märkligt byråkratiskt, och så totalt utan avsändare. Men Migrationsverkets återvändandeexpert, Kjell-Terje Torvik, kommenterar och säger att det inte bryter mot utlänningslagen. Men vad många säger, och som även det tål att funderas på, är hur det ser ut i förhållande till barnkonventionen? Röda korsets ungdomsförbund skrev i början av oktober en debattartikel (ETC, 161002), ”Om barnen slängs ut följer barnkonventionen med.”

Att behöva ha ett ordnat mottagande för den som nekas asyl och ska återsändas har ju aldrig gällt vuxna, och vuxen blir men den dag man fyller 18. Från en dag till en annan förändras verkligheten totalt.

Nu under hösten har vi sett en eskalering av åldersuppskrivningar (trots oprecisa och medicinskt kritiserade resultat) samt en stor debatt om huruvida bedömningarna av asylskäl är rättssäkra. Det finns många argument för och emot, och hos DN:s ledarsida får vi se stadiga försvarstal av migrationsverkets beslut, och den hårdare asylpolitiken. Med rubriken ”Asyl är till för behövande” (160929) skriver de bland annat: ”Formellt gör Sverige inga fel. En 18-åring är vuxen, den som inte har asylskäl ska inte stanna kvar i landet.” Är det så enkelt? De håller själva med om att det är ett moraliskt dilemma, men hur ser då det dilemmat ut?

Hur ska du kunna berätta om mord, terror, rasism, förföljelse i ett rum där du inte känner dig trygg?Maja Nordström

För ungefär två veckor sedan startades den slutna gruppen ”Vi står inte ut” på facebook. Den är till för alla som jobbar med, eller har något annat att göra med ensamkommande unga. Det är nämligen de här människorna som måste bära upp Sveriges nya asyllagar, som tyngs ner, gråter, är förbannade, som samexisterar i förtvivlan. Som har lärt känna unga människor på flykt under de månader och år som de varit här.

Det är också här som ett uppror startas för att ifrågasätta det rättssäkra i bedömningsprocesserna. Ty något måste vara fel när unga människor ska skickas tillbaka till Afghanistan som de aldrig varit i, ett land där deras folkgrupp (hazarer) trakasseras, terroriseras och mördas, ett land där de inte har sin familj.

Många som kommer till Migrationsverkets intervjuer är rädda och inte i tillstånd att svara fullständigt på frågor – det finns alltför ofta ett glapp mellan migrationsverkets beslutsunderlag och utsattas egna berättelser. I gruppen ”Vi står inte ut” berättar en psykolog som arbetar på BUP hur hen länge jobbat för att en klient skulle orka berätta sin berättelse.

Att berätta sin berättelse kräver en mottagare. Hur ska du kunna berätta om mord, terror, rasism, förföljelse i ett rum där du inte känner dig trygg? På något sätt liknar migrationsverkets intervjuer snarare en rekryteringsprocess där du dels måste vara i toppform, dels känna till osynliga koder och kunna ge de rätta svaren.

Ett exempel på det här är hur ungdomar berättar att ”tidigare, innan X, var allt bra”. Men efter några följdfrågor framkommer att de inte hade rätt till skola, medborgarskap och var ständigt förföljda. Svaret ”Allt var bra” är i högsta grad relativt och beroende på de egna livsvillkoren. Det här förstår väl de flesta?

Förra hösten skulle Sverige och myndigheterna ges ”andrum” och därefter implementerades de nya asylreglerna. Fråga de 5 383 personerna i gruppen ”Vi står inte ut” hur andrummet känns. Hur högt uppdragna är axlarna, hur känns gråten, hur berättelserna om familjen, de döda, sömnproblemen, självmorden är att ta emot.

I dagarna gavs Bob Dylan nobelpriset i litteratur för att ha ”skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”. I en av hans sånger, Hurricane, sjunger han om en svart boxare dömd mot nekande och med tvivelaktiga vittnesmål. Hela låten är en uppgörelse med ett rättsosäkert system, och här är ett citat: ”Couldn’t help but make me feel ashamed to live in a land, where justice is a game”.

Ty vad ska vi säga om Afghanistan – landet dit svenska medborgare avråds resa på grund av säkerhetsläget, men för en ungdom som heller aldrig varit där är det helt plötsligt säkert?