”C och V gör demokratin en tjänst”

Varenda sittplats var upptagen och folk stod och satt om vartannat längs med väggarna när Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) debattera på Umeå universitet under fredagen. Så många vill se debatten att två hörsalar intill fick öppnas där debatten kunde ses på storbildsskärmar.

Jag, som inte kan anklagas för att vara ointresserad av politik, tycker att partiledardebatterna i TV är fruktansvärt tråkiga. Även Sjöstedt och Lööf sa att de tycker att TV-debatterna har stora brister.

C och V ger sig själva mer uppmärksamhet än de hade fått annars, debatterna håller en högre nivå och politiken flyttas ut från Stockholm.

Till och med partiledardebatterna i riksdagen är mer intressanta. Där finns inledningar, repliker och ingen möjlighet att avbryta varandra. Men vem har tid att kolla på de debatterna?

Just med tanke på hur bristfälliga debatterna i TV är det oerhört smart av C och V att resa runt och på egen hand arrangera debatter. C och V ger sig själva mer uppmärksamhet än de hade fått annars, debatterna håller en högre nivå och politiken flyttas ut från Stockholm (i alla fall för en stund). Därmed gör C och V demokratin en tjänst.

ROT-avdraget är i själva verket ett bidrag från Dorotea till Danderyd.

Själva debatten då, vad handlade den om? Ämnena var arbete, välfärd och bostadspolitik. Men oavsett vilket ämne som diskuterades var det en fråga som skar igenom: synen på marknaden och politikens roll.

Den första frågan handlade om var framtidens jobb ska komma. Lööf sa att det inte är politikers uppgift att peka ut branscher. Utan att ge förutsättningar (mer forskning och sänkt skatt).

Varför inte en duell mellan Stefan Löfven (S) och Anna Kinberg Batra (M) i Skellefteå och Lycksele?

Medans Sjöstedt talade om hur politiken genom investeringar i utbildning, infrastruktur och körkort för fler direkt kan påverka möjligheterna i framtiden.

Det paradoxala i Lööfs resonemang är att hon, trots att hon inte vill peka ut branscher, redan öst miljarder i bidrag över restaurang-, bygg- och städbranschen.

Nu har regering flyttat en del pengar från ROT-avdragen till subventioner för bygget av små och billiga hyresrätter. Detta provocerar Lööf. Hon anklagar regeringen för att ta pengar från familjer i Västerbotten och ge till rika byggherrar i storstäderna.

Men om man tittar på bottenlistan över de 10 kommuner i landet som använder ROT-avdraget allraminst är 5 av dem från Västerbotten. Och på topplistan är hela 8 av 10 stockholmskommuner. ROT-avdraget är i själva verket ett bidrag från Dorotea till Danderyd. Är det så pengarna ska fördelas för att hela landet ska leva?

Debatten var saklig, rolig och ideologisk. Andra partier borde ta liknande initiativ. Varför inte en duell mellan Stefan Löfven (S) och Anna Kinberg Batra (M) i Skellefteå och Lycksele?