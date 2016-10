Populärt bröstcancermöte anordnas i Umeå

Under torsdag och fredag anordnas State of the art-mötet, förkortat SOTA, i Umeå.

Cirka 400 deltagare ska träffas i Väven för att diskutera frågor kopplade till bröstcancer.

Redan i dag, onsdag, håller sjuksköterskor inom bröstcancervården ett förmöte med omvårdnadstema. Mer än 160 deltagare är anmälda.

På torsdag startar själva huvudmötet i Väven med 400 deltagare från olika professioner inom vården. State of the art-mötet, SOTA, anordnas av Svenska Bröstcancergruppen vartannat år.

Nya metoder

På mötet, som i år har Nordsvenska Bröstcancergruppen som värd, ska flera olika teman och nya rön kring bröstcancer diskuteras. I fokus står bland annat nya metoder för att upptäcka spridning till lymfkörtlar, ärftlig bröstcancer och bröstcancerscreening, samt hur bröstcancervården är organiserad i Sverige.