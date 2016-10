Fastighetsaffärer vecka 41

Fastighetsaffärer. Vad fick grannen för huset? Varje vecka publicerar Folkbladet fastighetsaffärer från hela Västerbotten.

Bjurholm

Bjurholm Balfors 1:26 har Eriksson, Tage Amund Erland och Eriksson, Inga Kristina sålt till Svensson, Per-Olof Evald för 1037000 kr

Bjurholm Lillarmsjö 4:2 har Rörland, Nina Louise och Andersson, Greta Inga-Lill sålt till Chronqvist, Ulf Erik och Chronqvist, Kerstin Birgitta för 810000 kr

Dorotea

Storgatan 19 , Dorotea Kråkan 3 har Östman, Anna Linnéa och Engvall, Tommy Ingemar sålt till Östman, Anna Linnéa för 0 kr

Timotejvägen 5 , Dorotea Grepen 1 har Svanberg, Nils Olof sålt till Ek, Leo Kaj Christian för 500000 kr

Lycksele

Vormträsk 278 , Lycksele Vormträsk 1:22 har Andersson, Bror Tage sålt till Bror Tage Anderssons dödsbo för 0 kr

Knaftvägen 35 , Lycksele Väpplingen 2 har Norberg, Inger Angelica Helen och Norberg, Torbjörn Kristoffer sålt till Norberg, Torbjörn Kristoffer för 0 kr

Gäddträsk 48 , Lycksele Gäddträsk 2:18 har Lindberg, Karl Birger sålt till Al-Hasnawy, Salem Hatem Edwan för 37000 kr

Ringaborg 70 , Lycksele Lycksele 2:8 har Grafström, Aina Isabella sålt till Brännlund, Jan Olof Birger för 675000 kr

Annelund 210 , Lycksele Mastatjärn 1:2 har HOLMEN AB sålt till Lundgren, Kjell Jonny och Lundgren, Janette Marie Elenor för 110000 kr

Solvägen 4 , Lycksele Rusksele 2:75 har Andersson, Erik Rune sålt till Imiolek, Daniel Józef och Imiolek, Joanna för 120000 kr

Ängsbäck 8 , Lycksele Sikseleskogen 2:3 har Andersson, Kjell Bertil sålt till Jangstedt, Lennart och Jangstedt, Inga-Lill för 100000 kr

Vargträsk 162 , Lycksele Vargträsk 1:14 har Karlsson, Marja Bodil Agneta och Knutsson, Lennart Bertil sålt till Edholm, Erik Gustav och Edholm, Karin Anneli för 85000 kr

Malå

Avaås 2 , Malå Avaås 1:4 har av Larsson, Lea Ingrid överlåtits till Larsson, Åke Jonas

Norra Fårträsk 34 , Malå Fårträsk 2:54 har av Johansson, Jan Fredrik överlåtits till Johansson, Hans Richard

Malå Grundnäs 1:2 har av Stenlund, Lars Olof Birger överlåtits till Stenlund, Karl Ludvig Joakim

Grundnäs 7 , Malå Grundnäs 1:3 har av Stenlund, Lars Olof Birger överlåtits till Stenlund, Karl Ludvig Joakim

Malå Grundträsk 27:1 har av Stenlund, Lars Olof Birger överlåtits till Stenlund, Karl Ludvig Joakim

Nordmaling

Södra Hemörssundet 27 , Nordmaling Ava 13:10 har Bergenholm, Sven Olof sålt till Bergenholm, Sonia Kristina för 0 kr

Skolgatan 11 , Nordmaling Eleven 5 har Norrman, Elin Margareta sålt till Norrman, Bo Gunnar Roger och Norrman, Ulf Tomas och Norrman, Jan Christer och Norrman, Stig Roland Christer för 0 kr

Nyvik 307 , Nordmaling Levar 3:78 har Jäderlund, Ernst Lars Ivan sålt till Jäderlund, Gerd Karin Yvonne för 0 kr

Rödviksvägen 50 , Nordmaling Råkan 1 har Nykänen, Pekka sålt till Nykänen, Sirkka-Liisa för 0 kr

Galtön 108 , Nordmaling Ava 1:62 har av Gustafsson, Anna Chatarina överlåtits till Gustafsson, Carl Olof Folke

Nordmaling Järholmen 1:18 har av Sjöström, Ketty Birgitta Ingeborg överlåtits till Sjöström, Lars Göran

Pilgrundet 2 , Nordmaling Ava 2:62 har Domeij, Lars Anders sålt till Domeij, Anna Sofia och Domeij, Lars Gunnar Andreas för 186000 kr

Nordmaling Levar 10:12 har Sandström, Lars Dennis Torbjörn sålt till Kinnunen, Sven Johannes och Kinnunen, Karin Anneli för 600000 kr

Nordmaling Levar 10:13 har Sandström, Lars Dennis Torbjörn sålt till Degerfeldt, Lars Johan Fredrik och Degerfeldt, Jennica Emilia för 635000 kr

Smedsvägen 8A , Nordmaling Lögdeå 5:56 har Nordmalingshus AB sålt till LevInn AB för 520000 kr

Nygatan 7 , Nordmaling Oden 17 har Hansson, Sture Hjalmar Haqvin sålt till Jakobsson, Sture Rickard Andreas för 1400000 kr

Manhemsvägen 25 , Nordmaling Rundvik 43:3 har Engström, Nils-Olof Åke sålt till Forsberg, Jan Mikael André för 25000 kr

Södergatan 7 , Nordmaling Rundvik 70:4 har Eriksson, Susanne Viola sålt till Eriksson, Lars Johnny för 150000 kr

Fjärdängsvägen 8 , Nordmaling Rundvik 7:24 har Samuelsson, Ingun sålt till Bennström, Lars Eric för 460000 kr

Norsjö

Norsjö Rålund 1:5 har Hillergren, Lars Evert Gunnar sålt till Hillergren, Lars Evert Gunnar för 0 kr

Köpmangatan 14 , Norsjö Bastuträsk 27:8 har Brännström, Ella Louise sålt till Andersson, Jan Andreas och Andersson, Jenny Louise Susanne för 225000 kr

Norsjö Dragnäs 1:8 har Tingvall, Rune Johan sålt till Dönhuber, Franzieska och Dönhuber, Gerd för 53000 kr

Hemmingen 44 , Norsjö Hemmingen 2:11 har Nilsson, Per Allan Emanuel och Lundqvist, Siv Bendy Margareta sålt till Alm, Per Mikael och Alm, Jane Ulrika Eleonore för 425000 kr

Norsjö Hemmingen 2:18 har Nyfelt, Gerd Karin och Nyfelt, Bo Evert sålt till Westergren, Karl Göran och Westergren, Eva Maria för 510000 kr

Norsjö Lillraggsjö 1:32 har Thorgren, Anna Erika Isabell och Thorgren, Karin Magdalena och Thorgren, Gerd Marianne sålt till Nyman, Per Johan för 575000 kr

Robertsfors

Lillåbron 3 , Robertsfors Djäkneboda 2:29 har Brunell, Roland Andreas och Brunell, Sandra Maria Elisabeth sålt till Rosendal, Mikaela och Johansson, Jonathan Björn Eric för 2000000 kr

Selsfors 24 , Robertsfors Selsfors 1:22 har Sundberg, Barbro Kristina sålt till Bäckström, Jasmin och Bäckström, Björn Erik Gustaf för 915000 kr

Garvarvägen 9 , Robertsfors Skinnarbyn 7:10 har Forsberg, Vanja Kristin och Forsberg, Ulf Roland sålt till Johansson, Tony Christer och Sikström, Emma Sofia för 1635000 kr

Inre Ringvägen 7 , Robertsfors Skomakaren 1 har Berglund, Ulla Anita sålt till Strandberg, Per Richard och Strandberg, Elin Ulrika för 450000 kr

Stor-Klössand 147 , Robertsfors Skäran 15:28 har Andersson, Anders Roger och Andersson, Pirjo Helena sålt till Lundmark, Elsa Mariann och Andersson, Gösta Jan-Erik för 1100000 kr

Skellefteå

Boviken 207 , Skellefteå Boviken 4:70 har Nilsson, Eeva Lisa och Nilsson, Olof Petter Wilhelm sålt till Nilsson, Olof Petter Wilhelm för 0 kr

Södra Åbyn 13 , Skellefteå Burträsks-åbyn 9:11 har Sjöström, Gertrud Kristina sålt till Sjöström, Hans Johnny för 0 kr

Gärde 39 , Skellefteå Gärde 11:1 har Bergman, Mats Peter och Bergman, Gerd Helena sålt till Bergman, Mats Peter och Bergman, Gerd Helena för 0 kr

Skellefteå Gärde 2:13 har Bergman, Mats Peter och Bergman, Gerd Helena sålt till Bergman, Gerd Helena och Bergman, Mats Peter för 0 kr

Skellefteå Gärde 2:20 har Bergman, Gerd Helena och Bergman, Mats Peter sålt till Bergman, Gerd Helena och Bergman, Mats Peter för 0 kr

Kvarnbyn 20 , Skellefteå Kvarnbyn 2:15 har Lindgren, Nils Folke sålt till Nils Folke Lindgrens dödsbo för 0 kr

Södra Källbomark 38 , Skellefteå Källbomark 4:32 har Pahlberg, Ingrid sålt till Pahlberg, Inga-Maj Elisabet och Pahlberg, Ingegärd Carina och Pahlberg, Olov Göran och Pahlberg, Erik Gösta och Pahlberg, Gunhild Kristina för 0 kr

Ytterbyn 40 , Skellefteå Vebomark 3:20 har Markström, Karl Axel Fredrik sålt till Grefve, Gerda Ann-Mari för 0 kr

Södra Hamngatan 23 , Skellefteå Kölen 3 har Noten Fastigheter AB sålt till Nikabo Fastigheter AB för 0 kr

Södra Hamngatan 3A , Skellefteå Noten 2 har Noten Fastigheter AB sålt till Nikabo Fastigheter AB för 0 kr

Södra Hamngatan 5 , Skellefteå Noten 3 har Noten Fastigheter AB sålt till Nikabo Fastigheter AB för 0 kr

Södra Ytterstfors 12 , Skellefteå Byske 1:43 har av Johansson, Laura Elisabet överlåtits till Andersson, Åsa Elisabet och Gunnarsson, Maria Anita

Skellefteå Byske-aspliden 2:4 har av Jonsson, Eva Margareta Catrine överlåtits till Jonsson, Frida Margareta Josefin

Nedre Bäck 34 , Skellefteå Bäck 2:24 har av Vikström, Lars Gunnar överlåtits till Hjelmborn, Anna Christina

Floravägen 23 , Skellefteå Astern 5 har Danielsson, Sten Arne Vilgott sålt till Boman, Kurt Olov för 2050000 kr

Blacke 300 , Skellefteå Blacke 4:11 har Boström, Ingrid Birgitta och Boström, Kjell Enar sålt till Mårtensson, Karin Regina Margareta och Lundgren, Hans David för 350000 kr

Boviksbadet 243 , Skellefteå Boviken 1:95 har Johannesson, Ann Margareta sålt till Klockare, Annah Britta och Rönnblom, Per Ola för 5275000 kr

Boviksbadet 431 , Skellefteå Boviken 3:81 har Bo i Viken AB sålt till Olofsson, Solvig Irene och Olofsson, Karl Mats för 3850000 kr

Munkvägen 14 , Skellefteå Bureå 57:9 har Olofsson, Eva Elisabet och Olofsson, Karl Helge Lennart sålt till Pettersson, Malin Sofia Ingeborg för 1500000 kr

Gruvbergsvägen 8 , Skellefteå Bygdsiljum 8:57 har MajBritt Bygdemos dödsbo sålt till Söderström, Ingrid Monika för 275000 kr

Nygatan 9 , Skellefteå Byske 49:4 har Lundmark, Hanna Paulina sålt till Benjamaa, Ingrid Rossana Linnéa och Benjamaa, Rachid för 725000 kr

Åbyn Västibyn 19 , Skellefteå Byske-åbyn 4:38 har Lundholm, Gunborg Lovisa och Lundholm, Sven Olov sålt till Holmberg, Olof Samuel och Holmberg, Katarina Johanna för 280000 kr

Odalgatan 4A , Skellefteå Embla 33 har Lundberg, Ann Carina Birgitta och Lundberg, Leif Anders sålt till Aktiebolaget Silveralp 1 för 6375000 kr

Falmarksforsen 61 , Skellefteå Falmark 12:19 har Fhärm, Monica Matilda och Fhärm, Sir Jean David Lars Rubin sålt till Nordén, Ingrid Liselotte och Hermansson, Lars Fredrik Mikael för 1595000 kr

Finnträsk 104 , Skellefteå Finnträsk 1:23 har Berggren, Tord Jerry och Berggren, Mona Christina sålt till Sundquist, Björn Peder för 300000 kr

Furuögrund 913 , Skellefteå Furuskogen 2:49 har Hård, Inga-Greta sålt till Markström, Sören Karl-Olof och Markström, Kerstin Maria för 1750000 kr

Gärdsmark 169 , Skellefteå Gärdsmark 2:17 har Johansson, Gunnel Margareta och Johansson, Thure Emil sålt till Nyström, Sandra Josefine och Lindahl, Rickard Christoffer för 1050000 kr

Tröskargatan 30 , Skellefteå Handvalen 4 har Ögren, Ulla Birgitta sålt till Holmlund, Nils Erik Anton och Holmlund, Lena Erica Marielle för 2410000 kr

Höglund 1 , Skellefteå Höglund 1:9 har Abelsen, Laila Marie sålt till Johannessen, Fred och Engmark, Merete för 350000 kr

Klutmark 98 , Skellefteå Klutmark 15:1 har Linderborg, Karl Gustaf Lorentz sålt till Holmberg, Pär Simon Jesper och Linderborg, Lisa Maria för 1754000 kr

Norra Källbomark 6 , Skellefteå Källbomark 13:5 har Holmberg, Elly Marie Birgitta och Holmberg, Gustav Lennart sålt till Normark, Maja Louice och Berg, Lars Anton för 850000 kr

Lövsele 22 , Skellefteå Lövsele 24:2 har Töyrä, Sune Albin sålt till Olofsson, Nils Alexander för 80000 kr

Prästgårdsvägen 5 , Skellefteå Lövångers prästbord 9:14 har Rönnblom, Karl Helmer och Rönnblom, Dagny Margareta sålt till Cutas, Daniela Ecaterina och Dragomir, Alexandru-Gabriel för 695000 kr

Timotejvägen 20 , Skellefteå Månstenen 3 har Lundström, Sif Birgitta och Lundström, Alf Åke Ragnar sålt till Toffia, Mario Eric och Toffia, Petra Magdalena för 3325000 kr

Smultrongatan 19 , Skellefteå Ostvik 8:52 har VÄSTFRONT AB sålt till Paavola, Carl Anders Johan och Widmark, Lina Maria för 200000 kr

Nyponvägen 39 , Skellefteå Pucken 10 har Löf, Jenny Gabriella sålt till Norqvist, Sara Charlotta och Norqvist, Erik Bo Alexander för 1650000 kr

Selsmoran 19 , Skellefteå Selsmoran 1:16 har Gunnar Gabriel Karlssons dödsbo sålt till Lundmark, Eva Annica och Lundmark, Hans Olov Jörgen för 395000 kr

Katitzis Gata 7 , Skellefteå Silverarken 12 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Eriksson, Bror Gustav Mikael och Eriksson, Maria Belen för 550000 kr

Mejselgatan 10 , Skellefteå Skjutmåttet 1 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Hedwigstaden Fastigheter AB för 156000 kr

Solskensgatan 5 , Skellefteå Soldiset 8 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Bergman, Eva Nina Sofia och Lundmark, David Mikael för 217000 kr

Solstigen 6 , Skellefteå Solen 7 har Edin, Kerstin Katharina och Edin, Magnus Bertil Erik sålt till Lindström, Lars Linus och Sundvall, Linn Amruta för 2020000 kr

Södra Kåge 47 , Skellefteå Storkåge 5:13 har Häggström, Fredrik Antonius sålt till Marklund, Ralph Anders Jesper för 465000 kr

Strömforsvägen 64 , Skellefteå Strömfors 1:120 har Burström, Eva Lena Gunilla och Burström, Johan Patrik sålt till Markström, Per Andreas och Söderberg, Stina Elisabeth för 520000 kr

Redargatan 14 , Skellefteå Stuvaren 4 har Erik Ivar Johannes Dahlbergs dödsbo och Brännström, Anna Lilian Irene sålt till Westermark, Sara Linda Johanna för 800000 kr

Gamla Kågevägen 34 , Skellefteå Stämningsgården 3:44 har Salo, Hans Joel sålt till Wu, Ying Lun och Wu, Suk Fvi för 1450000 kr

Tåmeträsk 143 , Skellefteå Tåmeträsk 2:11 har Roos, Malin Sofia och Roos, Karl Fredrik sålt till Ivarsson, Kjell Arne för 455000 kr

Vebomark 41 , Skellefteå Vebomark 15:9 har Andersen, Ann-Mari sålt till Perstrand, Benita Elisabeth och Perstrand, Nils Petter för 60000 kr

Takdroppsgatan 37 , Skellefteå Vårvintern 19 har Kristiansson, Anna Kristina sålt till Lundström, Emma Viktoria och Bjurman, Lars Billy Viktor för 1850000 kr

Söderbodan 976 , Skellefteå Östanbäck 1:48 har Nordén, Lars Ingvar och Nordén, Ingrid Margaretha sålt till Pekkari, Anna Elisabeth och Pekkari, Bernt Ronny för 3800000 kr

Långnäsudden 166 , Skellefteå Östanbäck 49:48 har Vesterberg, Kjell Göran och Vesterberg, Märta Kristina sålt till Boström, Monica Birgitta och Boström, Leif Peter för 625000 kr

Sorsele

Ugglevägen 6 , Sorsele Ammarnäs 2:188 har av Åström, Erik Torsten överlåtits till Lundkvist, Gurli Margareta

Gargbro 13 , Sorsele Kläppnäs 1:24 har av Wikström, Dan Stellan överlåtits till Wikström, Per Henrik Mikael

Hotellgatan 6 , Sorsele Björnen 16 har Tjärnberg, Gunilla Sofia och Tjärnberg, Fritz Sture sålt till Sorsele River Hotel AB för 400000 kr

Östanåvägen 16 , Sorsele Björnen 26 har SUNDSTRÖMS I SORSELE AB sålt till Andersson, Johan Isak för 120000 kr

Jägargatan 13 , Sorsele Hunden 6 har Bengtsson, Carl Jimmy och Ermebring, Nina Angelika sålt till Johansson, Linda Martina och Öhrnell, Kim Peter Jörgen för 580000 kr

Storuman

Pauträsk 314 , Storuman Pauträsk 8:3 har Sundström, Gerd Lisbet sålt till Sundström, Ruth Ewa Charlott för 0 kr

Åkervägen 15 , Storuman Rödklövern 1 har av Stenvall, Lotten Alfrida överlåtits till Holmlund, Sara Eva-Lotta

Byavägen 20 , Storuman Barsele 1:109 har Spanås, Gerd Inger sålt till Rådbring, Ulf Göran Linus och Andersson, Linda Marie för 395000 kr

Vårstigen 14 , Storuman Björkfors 1:135 har Johansson, Bengt Mikael och Näslund, Ingrid Gun Veronica sålt till Olsson, Gertrud Rode Mari och Olsson, Torbjörn för 2625000 kr

Odlarvägen 25 , Storuman Brinken 2 har Persson, Anders Georg och Carstedt, Inger Margareta sålt till Israelsson, Mats Simon André och Lundgren, Frida Linnéa för 760000 kr

Joeström 148 , Storuman Joeström 1:152 har Olofsson, Hans Tony och Strand, Stig Ivar sålt till Örnberg, Eva Camilla och Ekholm, Jan Mattias för 280000 kr

Joeström 200 , Storuman Joeström 1:157 har Strand, Stein Tore sålt till Fjellström, Ann Margret och Fjellström, Karl Johnny för 2265000 kr

Långsjöby 109 , Storuman Långvattnet 1:214 har Boberg, Lars Patric och Boberg, Maria Josefine sålt till Ärlebrant, Karin Susanna och Ärlebrant, Lars Michael för 75000 kr

Skrinnarvägen 10 , Storuman Skridskon 7 har Bjerke, Vidar Ole och Angelsen, Bodil sålt till Lingesten, Alf Niklas Emanuel för 360000 kr

Umeå

Björkågatan 1A , Umeå Båtshaken 5 har Jonsson, Emelie Margareta och Thorén, Jonas sålt till Thorén, Jonas för 0 kr

Björnvägen 230 , Umeå Grävlingen 27 har Rittfeldt, Nils Erik Gustav och Larsson, Joanna Emilia sålt till Rittfeldt, Nils Erik Gustav för 0 kr

Furuvägen 18 , Umeå Holmsund 4:34 har Eriksson, Bernd och Ivert, Åsa Anna-Karin sålt till Ivert, Åsa Anna-Karin för 0 kr

Fiskestigen 47 , Umeå Ryssjan 5 har Edlund, Mats Erik Roland och Söderberg, Victoria Camilla sålt till Söderberg, Victoria Camilla för 0 kr

Gullrisvägen 5 , Umeå Styvmorsviolen 12 har Viktorsson, Anna Eva-Lena och Viktorsson, Jan-Erik Nicklas sålt till Viktorsson, Anna Eva-Lena för 0 kr

Kajakvägen 9 , Umeå Täfteå 10:255 har Lidman, Jan Henrik och Lidman, Marie Helena sålt till Lidman, Marie Helena för 0 kr

Hyggesvägen 13F , Umeå Vindfället 17 har Larsson, Lars Karl Johan och Augustsson, Hanna Åsa-Maja sålt till Augustsson, Hanna Åsa-Maja för 0 kr

Järnvägsgatan 11 , Umeå Älgoxen 1 har Fastighetsbolaget Älgoxen 1 i Umeå AB sålt till Älgkungen Fast i Umeå AB för 0 kr

Fällforsån 131 , Umeå Fällforsån 3:3 har av Johansson, Anna Inga-Lill Margareta överlåtits till Ekström, Gun Elisabeth

Sörfors 188 , Umeå Sörfors 9:32 har av Sandberg, Laisan Vivi Margareta överlåtits till Sandberg, Lars Göran

Förrådsvägen 29 , Umeå Batteriet 2 har Grenholms Kylservice AB sålt till AC och Kylteknik i Umeå AB för 3057000 kr

Bjännberg 79 , Umeå Bjännberg 16:2 har Ahlberg, Kjell Anders Fredrik och Ahlberg, Emma Kristina sålt till Eriksson, Bernt Olov Rickard och Lundmark, Eva Barbro Jennie för 1330000 kr

Bjännberg 457 , Umeå Bjännberg 3:34 har Eiremo, Elias sålt till Jonsson, Bo Fredrik Emanuel och Näslund, Jennifer Gunda Ingrid för 650000 kr

Kvarnfors 149 , Umeå Haddingen 1:22 har Sandström, Nils Yngvar sålt till Andersson, Jan-Erik Stefan för 900000 kr

Umeå Håknäs 5:4 har Käck, Kurt Lennart och Käck, Sven Anders sålt till Ros, Torbjörn Bertil och Ros, Anna Monica för 435000 kr

Korpralsvägen 1E , Umeå Katedern 7 har Dyani, Helena och Johansson, Sven Anders sålt till Wahlström, Jonas Gabriel Alexander och Fritzon, Sara Johanna för 3705000 kr

Hantverkaregatan 3B , Umeå Korallen 16 har Kjellberg, Karl Henrik och Kjellberg, Anna Katarina Elisabeth sålt till Sirfalk, Nanna Annika och Ingvarsson, Lars Roger Anders för 3400000 kr

Karusellvägen 38 , Umeå Lekhagen 8 har Häggström, Eva Monica sålt till Pamrén, Joel Fredrik och Pamrén, Ingrid Annelie Victoria för 2870000 kr

Umeå Markasiten 6 har Sandberg, Lars Erik Linus och Sandberg, Gunnel Ulla-Britt Margareta sålt till Edlund, Mats Erik Roland för 2650000 kr

Östra Sundsviken 39 , Umeå Norrbyn 1:123 har Gyllroth, Carl Robert och Gyllroth, Marie Helene sålt till Jonsson, Malin Maria Wictoria och Volny, Anders Christer för 4510000 kr

Umeå Norrmjöle 3:73 har Ludvigsson, Gösta Gunnar sålt till Rezai, Johan Vahdat och Rezai, Emma Kristina för 200000 kr

Taffelstråket 29 , Umeå Pianot 22 har Forsgren, Karl Erik Kristian och Sandow, Maja Sofia Elisabet sålt till Ollman, Sofia Ann-Helen för 3200000 kr

Spinnvägen 15 , Umeå Rödbergsmyran 8 har UMEÅ KOMMUN sålt till Rödbergstenen AB för 1238000 kr

Soldatvägen 6 , Umeå Silvergranen 10 har Sandberg, Hans Olov sålt till Salimi, Hamid Reza och Salimi, Greta Johanna för 2625000 kr

Äppelvägen 54 , Umeå Stenfrukten 11 har Söderlund, Jan Jerker Columbus sålt till Andersson, Jenny Maria Sophia och Andersson, Simon David Peder för 3300000 kr

Skärgårdsstigen 12 , Umeå Sunnanvinden 9 har OBOS Mark AB sålt till Holmberg, Johan Marcus och Holmberg, Eva-Carin Ingela för 520000 kr

Örnstigen 7 , Umeå Sävar 61:2 har Fredriksson, Erika Kristina och Rossander, Ola Magnus sålt till Hansson, Lisa Erika Matilda och Holma, Per Fredrik för 3100000 kr

Kylören 60 , Umeå Sörbyn 5:9 har Bokvist, Anna Matilda Gustava och Bokvist, Karl Göte Eivind sålt till Bokvist, Emma Helena Matilda och Wixner, Jonas Erik Vilhelm för 650000 kr

Pilgatan 19C , Umeå Tjädern 10 har Lindberg, Kent Lage Göran och Lindberg, Taimi Britt-Marie sålt till Lyzell, Bror Carl-Erik och Lindström, Barbro Kristina för 4150000 kr

Propellervägen 9 , Umeå Täfteå 10:114 har Jendis, Ursula Mareike sålt till Linder, Dan Anders och Åström, Eva Christina för 2695000 kr

Långviksskatan 46 , Umeå Täfteå 8:40 har Jonsson, Inga Kristina sålt till Portin, Cajsa Alicia för 350000 kr

Hartvigsgatan 12D , Umeå Vallen 8 har Glas, Mona Ulrika och Karlsson, Per Erik sålt till Ericson, Sture Victor och Ericson, Fanny Maria för 4350000 kr

Tavlefjärden 41 , Umeå Yttertavle 14:4 har Per-Arne Petterssons dödsbo sålt till Spolander, Erik Jonas och Lindberg, Jenny Maria för 2220000 kr

Ådala 29 , Umeå Ådala 1:12 har Asplund, Anna Marie sålt till Idhult, Karin Mathilda för 780000 kr

Regementsgatan 34 , Umeå Värjan 14 har Andreas, Peter och Jörgen Fastigheter i Umeå AB sålt till Bostadsrättsförening Värjan för 5750000 kr

Vilhelmina

Vilhelmina Djupdal 1:19 har Jonsson, Bror Östen sålt till Östen Jonssons dödsbo för 0 kr

Fjällstigen 5 , Vilhelmina Klimpfjäll 3:24 har Kassman, Karl August Torsten sålt till Kassman, Elsy Irene för 0 kr

Lövliden 231 , Vilhelmina Lövliden 1:108 har Nyberg, Hanna Severina och Ålstig, Daniel Jörgen sålt till Ålstig, Daniel Jörgen för 0 kr

Lövnäs 61 , Vilhelmina Lövnäs 1:50 har Viktorsson, Jan-Erik Nicklas och Viktorsson, Anna Eva-Lena sålt till Viktorsson, Jan-Erik Nicklas för 0 kr

Fjällstigen 5 , Vilhelmina Klimpfjäll 3:24 har av Kassman, Elsy Irene överlåtits till Kassman, Jan Peter

Kanaan 54 , Vilhelmina Matsdal 1:114 har av Gavelin, Jan Olof och Gavelin, Anna Lisa överlåtits till Oderstål, Anna Elisabet och Oderstål, Erik Jonas

Bergbackavägen 17 , Vilhelmina Bergbacka 1:8 har Malmbo, Solveig Monika och Malmbo, Alf Edor sålt till Philipsson, Anna Maria Regina för 15000 kr

Vilhelmina Skog 2:12 har Viström, Matilda Veronika och Viström, Anna Sofie och Viström, Sandra Marie sålt till Mårtensson, Tor för 200000 kr

Vilhelmina Stornäs 1:87 har Karlsson, Svante Arvid och Fjällström, Anita Sigbritt sålt till Kjellsson, Nils Kjell-Olov för 105000 kr

Strömnäs 96 , Vilhelmina Strömnäs 1:76 har Kriström, Bength Göran sålt till Karaliunas, Saulius och Zakarevicius, Darius och Vigraitis, Mindaugas för 330000 kr

Vilhelmina Volgsjöborg 13 har Malmbo, Alf Edor och Malmbo, Solveig Monika sålt till Philipsson, Anna Maria Regina för 100000 kr

Bergbackavägen 13B , Vilhelmina Volgsjöborg 15 har Malmbo, Alf Edor och Malmbo, Solveig Monika sålt till Philipsson, Anna Maria Regina för 2235000 kr

Vindeln

Vindeln Mårdsele 1:70 har av Uno Lennart Forsmans dödsbo överlåtits till Forsman, Tyra Maine Kristina

Tåvägen 52 , Vindeln Brånskilen 2 har Forsell, Märtha Louise och Forsell, Karl Göran Johannes sålt till Eriksson, Emma Maria Gabriella och Nilsson, Johan Gustav för 1300000 kr

Häradsvägen 194A , Vindeln Degerfors 8:16 har Hendrikx, Tijn sålt till Jakobsson, Janita Marlen och Jakobsson, Bengt Erik Oskar för 1500000 kr

Vindeln Ramsele 4:13 har Forsberg, Jan-Olof Karl-Erik sålt till Aggevall, Mats Olov för 650000 kr

Häradsvägen 132 , Vindeln Sockenmagasinet 6 har Brändström, Anna Elisabet sålt till Advokatteamet Stenman AB för 375000 kr

Vännäs

Tjärngatan 32 , Vännäs Kusken 4 har Lundström, Valborg Viola sålt till Nilsson, Camilla Viveca Maria för 800000 kr

Östra Spöland 78B , Vännäs Spöland 5:7 har Natanaelsson, Elisabet Veronica sålt till Vestermark, Ulf Mikael och Dzitoeva, Elena för 1250000 kr

Marahällan 3 , Vännäs Trinnliden 1:16 har Eriksson, Stig Valter och Ödling, Karin Birgitta sålt till Wallberg, Carl Erland Daniel och Wallberg, Erika Elisabeth för 1810000 kr

Fiskbäcken 2 , Vännäs Vännäs 13:56 har Nordenstam, Curt Assar Ingemar sålt till Nordenstam, Göran Ingemar för 227000 kr

Fäbokvarn 17 , Vännäs Vännäs 2:3 har Bergholm, Bernt Christer sålt till Bergholm, Stephan Christer och Söderlund, Linn Pia Birgitta för 831000 kr

Åsele

Åsele Långbäcken 1:47 har Forsberg, Denice Gunilla Helené och Forsberg, Hans Lennart sålt till Dahlander, Mona Birgitta för 30000 kr