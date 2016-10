Vanligaste skadorna under älgjakten

Nyheter. Visste du att de flesta olyckor på älgjakten sker på söndagar? Försäkringsbolaget If har listat riskerna med att jaga älg.

Bett från jakthund vanlig skada Exempel på vanliga skador: Skär- och klämskador i fingrar

Frakturer i hand- eller fotleder

Biten av jakthund

Hörselskada vid avlossat skott

Fall från jakttorn Det finns nära 300 000 jägare i Sverige, varav drygt åtta procent är kvinnor. Omkring 270 000 av dessa jagar älg. Jaktåret 2015/2016 sköts 83 007 älgar i Sverige. Den svenska jägaren lägger i genomsnitt ner nio dagar på älgjakten varje år enligt Svenska Jägareförbundet.

Hösten är älgjaktstider, och årets höjdpunkt för många. Men det sker även en hel del skador under jakten. Knivolyckor och hundbett är vanliga skador, och varje år skadas också ett antal jägare som faller ur sina jakttorn.

Statistik från Myndigheten för samhälsskydd och beredskap, MSB, visar att just fall- och knivolyckor till hör de allra vanligaste olyckorna. De står tillsammans för 65 procent av alla olyckor.

Försäkringsbolaget If får årligen in omkring ett hundratal skador från jägare som har halkat, snavat, ramlat ner från jakttorn eller skurit sig på knivar under slakt.

– Varje år skadas omkring 100 jägare så illa att de får skadeersättning från oss. Skär- eller klämskador samt frakturer är de vanligaste skadorna. Vi har bland annat haft fall där människor gått igenom golvet i jakttorn tre meter upp i luften, säger Matts René, försäkringsspecialist på If.