Många bränsleslukare i Västerbotten

Arbete & Pengar. Trots att bilarna i Västerbotten blev 2,3 procent snålare under 2015 ligger länet bara på en 18:e plats bland landets 21 kommuner.

Det visar ny statistik från drivmedelsföretaget Neste och baseras på statistik från SCB och Trafikanalys.

Om statistiken Uppgifter om bränsleförbrukning för bensin- respektive dieselbilar kommer från SCB. Besparingen i liter och kronor har uppskattats baserat på uppgifter om antal bilar i trafik och körsträckor från Trafikanalys samt dagens bränslepris enligt Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI. Bilar som drivs av etanol, gas eller el ingår inte i underlaget.

2,3 procent snålare bilar jämfört med året innan innebär ändå att 1,5 miljoner liter bensin och diesel sparades in.

I genomsnitt förbrukade bensin- och dieselbilarna i Västerbotten 0,77 liter drivmedel per mil under 2015. De snålaste bilarna i länet finns i Umeå, där genomsnittet är 0,75 liter per mil. De törstigaste finns i Åsele, med 0,82 liter/mil.

– Det är glädjande att bilarna i Västerbotten blir allt snålare. Tillsammans med en ökad användning av förnybara drivmedel gör det att utsläppen från vägtrafiken minskar, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.

En orsak till att förbrukningen gått ner är att nya bilar är snålare än gamla, en annan är att andelen dieselbilar, som är snålare än bensinbilar, ökar.