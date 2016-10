Knivrånare begärs häktad

Skellefteå. Den person som anhölls för söndagens knivrån mot Apotek Hjärtat i Skellefteå begärs nu häktad. Det skriver Norran.

Beväpnad gick mannen fram till kassan och begärde ut mängder av receptbelagd medicin på apoteket i Ica Kvantums lokaler i Skellefteå. Rånet skedde på söndagseftermiddagen, och man tror att tillhygget var just en kniv.

Tack vare nya fynd, som polisen inte vill gå in på, och att tips kommit in har misstankarna stärkts så pass mot mannen, att åklagare Minna Lintunen begärde honom häktad under torsdagen.

Norran skriver också att mannen, som är i 30-årsåldern, förnekar brott.