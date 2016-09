Ny tjänst skyddar mot falsk adressändring

Nyheter. Nu lanserar Skatteverket en ny tjänst som ska stoppa bedrägerier med felaktiga adressändringar.

Den som anmält sig till tjänsten kan bara ändra adress genom inloggning med e-legitimation. Detta minskar avsevärt risken för bedrägerier, enligt Skatteverket.

– Trots att det är enkelt och gratis att anmäla adressändring via våra e-tjänster och att säkerheten är hög är det över hälften av anmälningarna som kommer in via pappersblankett. De som anmäler på pappersblankett får visserligen ett brev till den gamla adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vid månadsskiftet öppnades även en ny digital tjänst för att anmäla särskild postadress. Om man behöver ha posten någon annanstans än till sin folkbokföringsadress under en period på minst sex månader kan särskild postadress anmälas. Den nya spärren för anmälan på pappersblankett gäller både tjänsten särskild postadress och tjänsten flyttanmälan.

Skatteverkets länk till den nya tjänsten Spärra obehörig adressändring