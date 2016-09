Att spela med känsla

Det här med känslor, det är konstiga grejer.

Dels ses starka känslouttryck som något överdrivet, melodramatiskt och inte riktigt seriöst. Speciellt i populärkulturen.

Blir det för nostalgiskt eller tårdrypande brukar det betraktas som smetigt och trivialt. Å andra sidan kan emotioner vara delikata och ha betydligt högre status om produkten som skapar dem upplevs vara ”konstnärlig”, eller ja, helt enkelt fin.

De flesta spel jag kört genom åren har varit ren och skär underhållning. Den där själva glädjen i att spela.

Allt från ”Space Invaders” till ”Super Mario” och ”Borderlands” har byggt på ren upptäckarglädje, och frustration förstås – se där en känsla till.

Samtidigt är kanske just glädje en av de allra bästa känslorna att uppleva. Det kan ju vara det där att den inte är ”fin” nog som gör att den inte känns helt legitim att ens betrakta som känsla.

Dataspel brukar annars sällan förknippas med känslosamhet.

Men här finns här också olika genrer varav skräckspelen ”Resident Evil” och ”Silent Hill” en gång på riktigt skrämde skiten ur mig. Rädsla betraktas konstigt nog inte heller som en särskilt komplex känsla och ligger rätt lågt på känslornas hierarkiska skala. Trots att den är svår att skapa konstnärligt befinner den sig på ett primalstadium och ses som både trivial och smutsig.

Sorg, mänskliga tillkortakommanden och saknad tillhör däremot den finare sidan av känslospektrumet.

Just i betraktelser om livet, saknad och döden visar sig spel vara osedvanligt effektivt.

Även här finns utmärkta exempel inom spelindustrin. Sällan har jag blivit så drabbad av till exempel krigets fasor som i ”This War of Mine: The Little Ones”. Barnperspektivet i spelet ger ett känslomässigt påslag som få andra krigsskildringar kan mäta sig med.

Ett annat spel med både överlevnads- och barnperspektiv är Telltales ”The Walking Dead” där lilla Clemetines sorg över förlorade familjemedlemmar och vänner stockar sig i min hals. Eller hur döden gör sig ytterligt påmind genom en blå liten fjäril efter ett speciellt sorgligt val i tonårsdramat ”Life is Strange”.

Gjort på rätt sätt som i det metaforiska spelet ”Journey” blir spelandet en betraktelse över själva livets meningslöshet men också dess värde.

Som avslutningen på gamla Commodore 64-spelet ”Grog´s Revenge” där meningen med livet faktiskt är livet självt, innan döden inträffar. Komplexa känslor fångade i kalla ettor och nollor men lika värdefulla som någonsin den där finare, ”konstnärliga” upplevelsen.