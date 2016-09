Två anhölls för bilstöld

Skellefteå. Två personer kunde gripas och senare anhållas efter att en mindre lastbil stulits från Anderstorp.

Det var under tisdagseftermiddagen som en mindre lastbil stals från Anderstorp. Den stulna bilen påträffades senare under dagen i Skelleftehamn. Polisen uppger att via inre spaning kunde två misstänkta personer som ska ha befunnit sig i närheten av den stulna bilen knytas till brottet och därefter gripas.

De två misstänkta, en man och en kvinna, greps i misstanke om tillgrepp av fortskaffningsmedel. De anhölls senare under kvällen av en åklagare.