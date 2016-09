Yrkesvalen som öppnar nya världar

Jag har alltid tyckt att det är spännande att träffa människor i olika miljöer och situationer. Därför valde jag, efter många om och men, journalistyrket.

Jag gjorde till slut som en av mina lärare på grundskolan sa till mig: Vad du än gör Yvonne, bli journalist.

Visst, jag hade lätt för att skriva, och högsta betyg i svenska förföljde mig genom årskurserna, men vägen till journalistiken blev inte spikrak.

När jag försökte ta mig in på Journalisthögskolan, via dåtidens skriftliga antagningsprov, handlade uppgifterna om domstolstexter. Jag tappade all inspiration, svettades och slet med de texter jag skulle skriva, presterade uruselt och kom inte in.

Så jag bestämde mig för att resa istället och jobba på varuhus i Schweiz och England. Men eftersom journalistyrket fortfarande fanns i mina tankar halkade jag in på Poppius Journalistskola. Med Poppius i bakfickan började jag på SVT, Rapport.

När kärleken slog ned med dunder och brak övergav jag mitt fasta jobb på SVT och flyttade till Umeå. Med intresse för form, konst och mode fick jag plötsligt för mig att jag skulle gå textillärarutbildningen i Umeå, vilket jag också gjorde. Snacka om inblick i en ny miljö!

Eftersom det var ont om textillärartjänster i Umeå kom jag på idén att öppna en butik på flygplatsen.

Här sålde jag och en kompis bland annat tovade, broderade tofflor på beställning som skickades hem till passagerare som stått ut med att fötterna mättes med måttband för att få till rätt toffelstorlek. En oljeshejk, som föll för våra egenhändigt handvävda väskor, bidrog med en jätteorder.

Han skulle ge bort väskorna till sina affärsbekanta runt om i världen.

Men även om vi träffade massor av trevliga människor i vår affär på flygplatsen, och bidrog till att väcka intresse för norrländskt konsthantverk, var det inte helt enkelt att leva på ruljansen. Så vi sålde butiken och jag och kärleken flyttade till Tromsö där jag fick jobb som lärare.

Med en oförklarlig känsla av att jag bara måste skriva tog jag mod till mig och klev in på den lokala tidningsredaktionen i Umeå.

Eftersom det snart var Fars dag presenterade jag en text om slipsar. ”Jag vet inte om vi har möjlighet att köpa den”, sa en tämligen ointresserad redaktionsmedarbetare.

”Då går jag till konkurrenten”, sa jag. ”Vänta”, sa han och försvann. Efter några minuters betänketid, kom det svar jag ville ha: Vi köper den.

Nästa dag ringde självaste nyhetschefen och föreslog ett möte.

När jag lämnade detta hade jag fått mitt första uppdrag som skrivande journalist och en ny värld öppnade sig.

När jag hamnade som medarbetare på kulturredaktionen och en bilaga om kultur- och nöje skulle göras jobbade jag dygnet runt.

”Har du inget hem” undrade killen från Securitas som patrullerade i tidningshuset kvällstid. Vad han inte förstod var att jag hade så kul att jag inte hade tid att gå hem!

Som frilansjournalist, sedan många år tillbaka, har jag dessutom förmånen att jobba i olika projekt. Och min lärarroll omfattar numer även media. Så alla kunskaper man tillägnar sig kan komma till användning förr eller senare.

För några veckor sedan blev jag uppringd av en desperat rektor på jakt efter en textillärare, som i dag är hett villebråd.

Detta på grund av förändrade villkor för utbildningarna 2011 som bidragit till drastiskt minskat söktryck och slöjdlärarkris.

När mitt lönekrav gick i lås hör jag mig själv, till min stora förförvåning, tacka ja till vikariatet som dock inte är på heltid.

För nu fick jag ju en spännande chans att hoppa in i en annan värld igen.

Journalistiken då?

Jodå, den lämnar jag inte. Så nu har jag två jobb ett tag framöver.

Yvonne Rittvall