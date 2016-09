TV: Hör de skönsjungade bönderna

Inlandet. Nu tar bönderna ett nytt grepp för att lansera sin nya laktosfria mjölk. Elva bönder har klivit in i studion och spelat in en specialskriven låt inspirerad av klassiska ”We are the World” och ”USA for Africa”.

Med den specialskriven låten innehållande strofer som ”Den var äcklig innan men nu är den god” erkänner Norrmejerier att den tidigare varianten av laktorsfri mjölk lämnade en del övrigt att önska.

Den tidigare laktosfria mjölken har varit Norrmejeriers mest kritiserade produkt genom tiderna och många konsumenter har vädrat sitt missnöje, inte minst i sociala medier.

– Med den här låten vill vi berätta att vi nu äntligen kan erbjuda en norrländsk, laktosfri mjölk som smakar som mjölk ska smaka, berättar Anna Norrgård, Brand Manager, Norrmejerier.

”Fantastiskt roligt”

Och marknadsföringen sker alltså bland annat med skönsjungande (?) mjölkbönder. Johan Berggren, som driver Nolbyns lantbruk utanför Lövånger, är en av dem.

– Det här var fantastiskt roligt. Dels att få vara med i låten och musikvideon, men också att få träffa och umgås med andra norrländska mjölkbönder i ett sånt här sammanhang. Det var riktigt kul, det tror jag att alla tyckte, berättar Johan Berggren.

Norrmejeriers nya laktosfria mjölk fick tidigare i år högsta betyg i ett smaktest av laktosfri Mellanmjölk.

Låten ”Räddningen är här” är specialskriven i samarbete med Henrik Oja och Mats Hammarström på Second Home Studio i Umeå. Totalt medverkar 11 av Norrmejeriers mjölkbönder från Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.