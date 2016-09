Därför är vegetabiliskt mat bättre än ekologiskt

Regeringen har lovat att införa en ny livsmedelsstrategi. Då bör satsningar på vegetabilisk mat göras, det ökar folkhälsan och är mer hållbart. Och det kan göra Västerbotten till vinnare.

Det skriver Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

Statsminister Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen i tisdags att Sveriges nya livsmedelsstrategi ska möta efterfrågan på ekologiska produkter. Men för folkhälsan, klimatet och statskassan är det mycket bättre med satsningar på vegetabilisk mat.

Livsmedelsstrategin behöver kompletteras, innan den sjösätts, med styrmedel för att stötta skiftet mot hållbara och växtbaserade proteiner som nu med stor kraft sveper in över Sverige.

Den offentliga matupphandlingen i Västerbotten bör prioritera billiga, miljövänliga och nyttiga baljväxter i stället för dyra animalier.

Det kan göra livsmedelskedjan bärkraftig samtidigt som de nationella miljömålen kan nås, vilket har utomordentligt stor betydelse för Västerbotten.

En rapport från Oxford, publicerad i Proceedings of National Academy of Sciences, visar att en global övergång till växtbaserad kost kan spara 700-1000 miljarder dollar per år i minskade sjukvårdskostnader.

Dessutom bedöms drygt åtta miljoner människoliv årligen kunna räddas och växthusutsläppen från matsektorn beräknas kunna reduceras med över två tredjedelar.

Sverige befinner sig i ett proteinskifte som kommer att förändra konsumtionen och ställa nya krav på livsmedelsföretagen.

Under första halvåret 2016 ökade exempelvis Axfood, med kedjor som Willys och Hemköp, sin försäljning av vegetariska produkter med 41 procent.

Detta är en mycket positiv utveckling som regeringen rimligen borde underlätta i stället för att som nu motverka.

Hittills har regeringen inte avsatt en enda krona till åtgärder för att minska köttkonsumtionen. Detta är en ansvarslös hållning som urholkar trovärdigheten för regeringens klimat- och folkhälsopolitik.

Miljöpartiet närmar sig fyraprocentspärren i opinionsundersökningar och riskerar att bli historiska som det första partiet i regeringsställning att åka ur riksdagen. Förtroendet för Socialdemokraterna är också lågt.

Vår uppmaning till regeringen är att fylla livsmedelsstrategin med ett miljövänligt innehåll som väljarna förstår och entusiasmeras av.

Regeringens livsmedelsstrategi kan effektivast underlätta detta genom sänkt moms på klimatsmarta vegetabilier och genom en köttskatt som bygger på att koldioxidskatten generaliseras så att den även innefattar maten.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag